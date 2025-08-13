Fallece Lina Bina: era creadora de OnlyFans y actriz de cine para adultos

Lina Bina, popular influencer y figura reconocida en redes sociales bajo el seudónimo Miss John Dough, falleció el pasado martes 5 de agosto en Florida. La Oficina del Médico Forense del Condado de Polk confirmó su muerte, que ha causado una profunda conmoción en la comunidad digital y su círculo cercano.

Aunque la causa oficial aún no ha sido divulgada, familiares de Lina Bina, a través de declaraciones al medio The Sun, señalaron que la influencer habría fallecido debido a complicaciones originadas por un coágulo de sangre en el corazón y cuello. Las autoridades de Florida continúan con la investigación y aún no se han emitido resultados definitivos de la autopsia.

Días antes de su fallecimiento, Lina publicó en su cuenta de X (antes Twitter) un mensaje inquietante: “Perdón por estar tan desaparecida, estoy pasando por muchas cosas ahora mismo”. Este aviso generó preocupación en su comunidad digital, que observó indicios claros de una crisis personal.

El fallecimiento de Lina Bina generó una ola de tristeza en sus familiares y seguidores. Miguel Santiago, primo de la influencer, compartió un video en TikTok desde Florida, donde expresó su dolor y lanzó un emotivo llamado a valorar a los seres queridos. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia y recuerdos de la joven como una persona dulce y llena de vida.

Contexto: otra pérdida reciente en la industria

Este caso sucede poco después del fallecimiento de Kylie Page, otra actriz del sector que murió en junio a los 28 años por una sobredosis en Los Ángeles. Estos episodios abren la necesidad urgente de atención y apoyo psicológico para las figuras públicas de esta industria.

Influencia y legado en redes sociales

Con más de 200 mil seguidores combinados en Instagram y TikTok, Lina Bina había construido una imagen pública de alegría y fortaleza. Sin embargo, sus últimos mensajes revelaron su vulnerabilidad, recordándonos que detrás de la fama digital existen historias complejas y humanas.