Taylor Swift debuta en el pódcast “New Heights” junto a Travis y Jason Kelce

Este miércoles, un nuevo adelanto del esperado episodio de “New Heights” fue publicado, destacando el carismático intercambio entre Taylor Swift y los hermanos Travis y Jason Kelce. Esta aparición marca el debut de la cantante en el popular pódcast, generando gran expectativa entre los fanáticos.

En la introducción del clip divulgado por el pódcast, la estrella pop de 35 años aparece sonriente junto a su pareja, Travis Kelce. Jason Kelce, exjugador de los Philadelphia Eagles y hermano mayor de Travis, fue el encargado de dar la bienvenida a Swift. Al presentarla, Jason cometió un error inicial al mencionar que Swift era de Nashville, pero rápidamente se corrigió y aclaró: “Eso es mentira. Ella es de Reading, Pennsylvania”, lo que provocó risas en el grupo.

Acto seguido, Jason elogió los logros de Swift, refiriéndose a ella como “la artista más premiada de la historia” y destacando el éxito de su último álbum, “The Tortured Poets Department”, el cual rompió récords con 1,76 mil millones de reproducciones. La cantante reaccionó con humor ante la estadística, diciendo: “¿En serio? Muy bien”.

Lea más: Taylor Swift anuncia su duodécimo album

Un recibimiento al estilo WWE y momentos cómicos

En tono de broma y emulando el estilo de presentaciones de la WWE, Jason exclamó ante la audiencia del pódcast -conocida como los “92 percenters”-: “¿Están listos? Damos la bienvenida a la invitada más solicitada en la historia del programa, ¡Taylor Swift!”. Ante la efusiva bienvenida, Swift respondió divertida: “¡Oh, Dios! Mira, su alma ha dejado su cuerpo”. Jason confesó entre risas estar “acalambrado” por la intensidad de la presentación.

Travis Kelce se sumó al saludo y con cariño le dijo a su pareja: “Tay Tay, bienvenida a ‘New Heights’”. Swift, visiblemente cómoda y agradecida, respondió: “Gracias, es un honor estar en mi pódcast favorito”.

Ironía sobre la recepción de la audiencia masculina

Durante el adelanto, Swift aprovechó para bromear sobre la reacción de parte de la audiencia masculina del pódcast ante su participación: “Sabemos que tienen muchos fanáticos del deporte que escuchan el programa. Creo que todos sabemos que si hay algo que los fans masculinos quieren en sus espacios y pantallas, es más de mí”, señaló en tono irónico.

La aparición de Swift en el mundo del fútbol americano ha generado opiniones divididas, especialmente desde que comenzó a salir con Travis Kelce en 2023. Si bien su presencia ha significado un impacto mediático, generando alrededor de mil millones de dólares en publicidad para la NFL, también ha sido criticada por algunos aficionados al considerar excesiva su exposición en las transmisiones deportivas.

Contexto y anuncio exclusivo

Este episodio especial de “New Heights” será difundido la noche de este miércoles a las 19:00 ET, en medio de una gran expectación. La artista no solo interactuará con los hermanos Kelce, sino que también aprovechará la ocasión para compartir detalles sobre su nuevo trabajo discográfico.

En el avance, Swift anunció el título de su próximo álbum, “The Life of a Showgirl”, y se espera que revele más información durante la transmisión completa. El entusiasmo por esta entrevista supera cualquier controversia reciente, incluida la reacción mixta del público durante el Super Bowl 2025, donde Swift fue abucheada mientras apoyaba a Travis Kelce y los Kansas City Chiefs frente a los Eagles en Nueva Orleans.