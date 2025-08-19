¿La infidelidad fue el motivo de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez?

Los actores Gimena Accardi y Nico Vázquez luego de vivir un largo romance de casi dos décadas, en julio pasado anunciaron su separación. Y ayer, el periodista Ángel de Brito reveló el supuesto motivo de la ruptura amorosa.

En el programa LAM el conductor Ángel de Brito contó que “Nico Vázquez comprobó que Gimena Accardi tenía una relación con otra persona. No una relación casual, sino una relación que llevaba un tiempo largo”.

En el espacio farandulero que va por América TV aseguraron que Gimena Accardi mantenía una relación con un compañero de trabajo y que su marido Nico Vázquez lo descubrió. “Hace como un año que venían mal, pero él en cierto momento empezó a notar otras cosas que no eran parte de la crisis del desgaste. Se dio cuenta de que había otra persona en la vida de ella y dio con las pruebas”, contó sin pelos en la lengua Ángel de Brito.

Según los datos que lanzaron en LAM, el tercero en discordia está en pareja y tiene hijos. Y aunque en el programa no dieron nombres, en las redes sociales no tardaron en señalar a Andrés Gil como el hombre que tuvo una aventura con Gimena Accardi.

