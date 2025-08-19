Thalía celebró feliz los 30 años de María la del barrio

“¡30 años de nuestra querida María la del Barrio! Este personaje nos ha enseñado tanto… a levantarnos cuando caemos, a entender que nuestro origen no define nuestro destino y que nunca, nunca debemos olvidar de dónde venimos", comenzó escribiendo Thalía al celebrar las tres décadas de la telenovela que marcó una época.

"Son 30 años de una historia que nos ha dado tanto, que conectó con personas de todas partes del mundo. Incluso quienes no hablaban español se enamoraron de la autenticidad de María y de sus ocurrencias", siguió expresando emocionada Thalía junto a algunas postales inéditas de María la del barrio.

“Eternamente agradecida por haber sido el canal para conectar con ustedes a través de esta historia, y que siga siendo un pretexto perfecto para unir a toda la familia. ¡Y a mucha honra!”, destacó Thalía, quien dio vida a María la del barrio hace ya 30 años.

