Tini Stoessel, divina en la presentación de su nueva serie llamada Quebranto

La actriz y cantante argentina Tini Stoessel llegó más divina que nunca a Ciudad de México para presentar su nueva serie dramática llamada Quebranto. Así, la hija del productor Alejandro Stoessel volvió a la actuación luego de más de una década de conquistar al público con Violetta.

La serie que tiene como protagonista a Tini Stoessel consta de seis episodios y puede verse desde el pasado viernes 15 de agosto por la plataforma de streaming de Disney. “Que honor haber compartido con personas tan hermosas y talentosas. Espero que la disfruten. Los amo", expresó la actriz argentina en su cuenta de Instagram.

Tini Stoessel da vida a Miranda Sanguinetti en la miniserie Quebranto. La mediática argentina estuvo espléndida con un look sexy y atrevido en al estreno mundial que tuvo lugar en el Museo Soumaya de México.

