Tini Stoessel, divina en la presentación de su nueva serie llamada Quebranto

Tini Stoessel vuelve a la pantalla chica con la serie de drama y suspenso llamada Quebranto. El estreno tuvo lugar en el Museo Soumaya de México, hasta donde la argentina llegó divina y se llevó todos los flashes. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color
18 de agosto de 2025 - 09:47
¡Divina! Tini Stoessel posando en México, donde presentó su nueva serie dramática Quebranto.
La actriz y cantante argentina Tini Stoessel llegó más divina que nunca a Ciudad de México para presentar su nueva serie dramática llamada Quebranto. Así, la hija del productor Alejandro Stoessel volvió a la actuación luego de más de una década de conquistar al público con Violetta.

¡Diosa! Acá podemos apreciar el look completo de la argentina Tini Stoessel en el estreno de Quebranto. (EFE/José Méndez)
La serie que tiene como protagonista a Tini Stoessel consta de seis episodios y puede verse desde el pasado viernes 15 de agosto por la plataforma de streaming de Disney. “Que honor haber compartido con personas tan hermosas y talentosas. Espero que la disfruten. Los amo", expresó la actriz argentina en su cuenta de Instagram.

Desde la izquierda, el elenco de la serie "Quebranto", Daniela Peña, el director Bernardo de la Rosa, Martín Barba, Tini Stoessel, Jorge López, Antonio de la Vega, Lucía Gómez y Sebastián Silvetti. (EFE/ José Méndez)
Tini Stoessel da vida a Miranda Sanguinetti en la miniserie Quebranto. La mediática argentina estuvo espléndida con un look sexy y atrevido en al estreno mundial que tuvo lugar en el Museo Soumaya de México.

Tini Stoessel se mostró muy feliz por su regreso a la pantalla chica. (EFE/José Méndez)
