¿Qué dijo Nico Vázquez tras la confesión de infidelidad de Gimena Accardi?

El actor Nico Vázquez, tras el escándalo mediático que se armó tras su separación de Gimena Accardi, dio la cara a la prensa en el lobby del teatro Lola Membrives.

Nico Vázquez rompió el silencio luego de que su esposa Gimena Accardi confesara que le fue infiel. “Voy a hablar yo. Me da mucha vergüenza...” expresó el actor al iniciar la charla con los periodistas de diferentes medios argentinos.

“Tengo la necesidad de atenderlos porque es de público conocimiento lo que estamos viviendo. Hoy Gime decidió hablar y la verdad es esa. La quiero acompañar, desde el lugar que yo puedo hacerlo. Para mí siempre va a ser una persona muy importante. Somos familia”, dijo Nico Vázquez, según se puede leer en el diario Clarín.

Además, el actor argentino Nico Vázquez declaró: “Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer. Sí aclararles que lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación, no solo que ella pasó sino cómo se embarró nuestra relación, que es una historia muy linda. Fueron 18 años de muchas cosas”.

“Obviamente, no somos una pareja perfecta, como pensaba el público. Nos pasaron muchas cosas y siempre las enfrentamos con amor. Veníamos mal hace mucho tiempo, veníamos peleándola hace muchos años”, relató Nico Vázquez, según Clarín.

Además, el actor argentino aseguró en otro momento sobre su relación con Gimena Accardi: “Nos estamos divorciando, es la verdad. Siento que es lo más sano. No es que por esto que pasó nos separamos, esto fue consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia... Es entendible, es lo que les pasa a la mayoría de los seres humanos. Y tenemos que entenderlo y no juzgarlo”.