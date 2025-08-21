¡Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi adoptaron a una niña!

Millie Bobby Brown (21) y Jake Bongiovi (23) se estrenan como padres de una niña. Así lo anunciaron con un comunicado conjunto publicado en sus respectivas cuentas de Instagram.

“Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción”, comenzaron contando Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, la mediática parejita que ya lleva cuatro años junta.

“Estamos más que emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad. Y aquí estamos los tres. Con cariño, Millie y Jake Bongiovi”, se puede leer en el feliz anuncio de la llegada de la nueva integrante de la familia y nieta del legendario músico Jon Bon Jovi.

