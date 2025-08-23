Gente

Se casó la venezolana Amanda Dudamel, virreina de Miss Universo 2022

La exreina de belleza Amanda Dudamel y Daniel Roa Farías dieron el “sí, quiero” ante la ley de los hombres. La boda civil tuvo lugar en Venezuela y los novios estuvieron acompañados de sus familiares.

Por ABC Color
23 de agosto de 2025 - 08:00
¡Felices! Amanda Dudamel y Daniel Roa ya son marido y mujer.
¡Felices! Amanda Dudamel y Daniel Roa ya son marido y mujer.Instagram/Amanda Dudamel

La virreina universal 2022 Amanda Dudamel unió su vida a la de Daniel Roa Farías, tras una década de noviazgo. La modelo y conductora venezolana, hija del exfutbolista Rafael Dudamel, compartió en su cuenta de Instagram imágenes del día del “sí, quiero” junto a un emotivo mensaje.

Los recién casados Amanda Dudamel y Daniel Roa. (Instagram/Amanda Dudamel)
Nuestra boda civil un 19 de agosto. Hace unos par de meses, cuando decidimos celebrar nuestra civil en esta fecha, soñábamos con tener a nuestros abuelitos aquí presentes celebrando junto a nosotros, ellos fueron sin duda nuestra motivación”, comenzó contando Amanda Dudamel.

Amanda Dudamel recibiendo un abrazo lleno de amor de parte de su padre Rafael Dudamel. (Instagram/Amanda Dudamel)
Luego, la exreina de belleza continuó relatando emocionada: “Diosito tenía sus planes ya armados, por eso el abuelito David nos acompañó desde lo más alto mientras festejábamos en su casa, su lugar favorito. Con su bendición y con nuestras dos familias juntas por primera vez, celebramos nuestra boda civil, como lo soñábamos, en lo más íntimo de Tovar. Y todo esto fue posible gracias al amor que pusimos todos en cada detalle, gracias porque hicieron que soñáramos despiertos en este 19″.

Amanda Dudamel y Daniel Roa se juraron amor eterno en Venezuela. (Instagram/Amanda Dudamel)
Los felices novios Amanda Dudamel y Daniel Roa Farías vistieron en conjunto el día de su boda. Ambos optaron por el marrón chocolate para sus tenidas, rompiendo así con los tradicionales tonos neutros utilizados para dar el “sí, quiero”.

