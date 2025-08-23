Se casó la venezolana Amanda Dudamel, virreina de Miss Universo 2022

La virreina universal 2022 Amanda Dudamel unió su vida a la de Daniel Roa Farías, tras una década de noviazgo. La modelo y conductora venezolana, hija del exfutbolista Rafael Dudamel, compartió en su cuenta de Instagram imágenes del día del “sí, quiero” junto a un emotivo mensaje.

“Nuestra boda civil un 19 de agosto. Hace unos par de meses, cuando decidimos celebrar nuestra civil en esta fecha, soñábamos con tener a nuestros abuelitos aquí presentes celebrando junto a nosotros, ellos fueron sin duda nuestra motivación”, comenzó contando Amanda Dudamel.

Luego, la exreina de belleza continuó relatando emocionada: “Diosito tenía sus planes ya armados, por eso el abuelito David nos acompañó desde lo más alto mientras festejábamos en su casa, su lugar favorito. Con su bendición y con nuestras dos familias juntas por primera vez, celebramos nuestra boda civil, como lo soñábamos, en lo más íntimo de Tovar. Y todo esto fue posible gracias al amor que pusimos todos en cada detalle, gracias porque hicieron que soñáramos despiertos en este 19″.

Los felices novios Amanda Dudamel y Daniel Roa Farías vistieron en conjunto el día de su boda. Ambos optaron por el marrón chocolate para sus tenidas, rompiendo así con los tradicionales tonos neutros utilizados para dar el “sí, quiero”.

