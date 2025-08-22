Gente

Conocé más a Lars Flaming, el jabalinista de oro que estudia teología

El paraguayo Lars Flaming se llevó la presea de oro en lanzamiento de jabalina en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, además de establecer un récord. ABC Digital conversó con el atleta que se declara seguidor de Jesucristo, está soltero y estudia teología. ¡Pasá a conocerlo más!

Por Luz González
22 de agosto de 2025 - 10:29

Lars Flaming subió a lo más alto del podio en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El paraguayo de 22 años se alzó con la medalla de oro en lanzamiento de jabalina y hoy te contamos más detalles de su vida.

Lars Anthony Flaming Lepp nació el 27 de febrero de 2003, en Loma Plata, Chaco Paraguayo, “pero crecí y soy de Filadelfia, Chaco”, comenzó contándonos el joven atleta, hijo de Christel y Freddy Flaming.

Lars Flaming con solo 12 años comenzó a practicar el lanzamiento de jabalina. (Gentileza)
Lars Flaming practica el lanzamiento de jabalina desde los 12 años y al consultarle cómo nació su pasión por el atletismo nos dijo: “Aunque desde siempre me inculcaron el deporte, desde los 13 años, en mi primera experiencia representando a Paraguay con la selección, me agarró mucha más pasión por el atletismo y lo que podía lograr con más entrenamiento”.

El atleta Lars Flaming siempre practicando el lanzamiento de jabalina. (Gentileza)
Actualmente, Lars Flaming vive en Asunción y entrena de 7.00 a 12.00, de lunes a viernes, en la Secretaría Nacional de Deportes.

Lars Flaming practica de lunes a viernes, de 7.00 a 12.00, en la Secretaría Nacional de Deportes. (Gentileza)
Lars Flaming de declara “Atleta de Cristo”

El joven deportista Lars Flaming dedicó a Jesucristo su medalla de oro y pidió que le escriban con marcador el nombre de Jesús en sus brazos. “Es algo que realmente me mueve la vida, y lo hago como un recuerdo a mí mismo”, destacó el jabalinista que cursa el segundo año de licenciatura en Teología de manera online en un Seminario Teológico de Colombia y en su cuenta de Instagram se declara “Atleta de Cristo”.

Lars Flaming con la inscripción "Jesús es rey" en sus brazos. (Instagram/Anthony Flaming)
Y, por supuesto, quisimos saber si Lars Flaming está solito o en pareja. Esto fue lo que nos respondió: “Actualmente estoy soltero, siempre en oración y en espera, y sé que en su momento Dios va a permitir eso y va a venir la chica correcta. Pero ahora estoy enfocado en mi carrera deportiva y estudio”.

Lars Flaming tiene varios compromisos internacionales por delante y se está preparando con todo para dejar siempre en alto el nombre de Paraguay. (Gentileza)
También le consultamos qué le gusta hacer en su tiempo libre y Lars Flaming contestó: “Suelo ver series para distraerme, o jugar cartas y compartir con mis amigos, y las actividades de mi iglesia”.

Lars Flaming sueña con llegar a los Juegos Olímpicos con la bandera de Paraguay en las manos. (EFE/Rodrigo Sepulveda)
El sueño olímpico

Antes de despedirse de ABC Digital, Lars Flaming reveló feliz: “Estoy preparándome para el Mundial de mayores de atletismo en Tokio, y a la larga los próximos Juegos Odesur, Panamericanos adultos, y Olímpicos LA 2028″.

“Mi sueño es seguir trabajando muy duro para llegar a los Juegos Olímpicos y representar a mi país de la mejor manera”, destacó emocionado Lars Flaming.

