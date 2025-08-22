Conocé más a Lars Flaming, el jabalinista de oro que estudia teología

Lars Flaming subió a lo más alto del podio en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El paraguayo de 22 años se alzó con la medalla de oro en lanzamiento de jabalina y hoy te contamos más detalles de su vida.

Lars Anthony Flaming Lepp nació el 27 de febrero de 2003, en Loma Plata, Chaco Paraguayo, “pero crecí y soy de Filadelfia, Chaco”, comenzó contándonos el joven atleta, hijo de Christel y Freddy Flaming.

Lars Flaming practica el lanzamiento de jabalina desde los 12 años y al consultarle cómo nació su pasión por el atletismo nos dijo: “Aunque desde siempre me inculcaron el deporte, desde los 13 años, en mi primera experiencia representando a Paraguay con la selección, me agarró mucha más pasión por el atletismo y lo que podía lograr con más entrenamiento”.

Actualmente, Lars Flaming vive en Asunción y entrena de 7.00 a 12.00, de lunes a viernes, en la Secretaría Nacional de Deportes.

Lars Flaming de declara “Atleta de Cristo”

El joven deportista Lars Flaming dedicó a Jesucristo su medalla de oro y pidió que le escriban con marcador el nombre de Jesús en sus brazos. “Es algo que realmente me mueve la vida, y lo hago como un recuerdo a mí mismo”, destacó el jabalinista que cursa el segundo año de licenciatura en Teología de manera online en un Seminario Teológico de Colombia y en su cuenta de Instagram se declara “Atleta de Cristo”.

Y, por supuesto, quisimos saber si Lars Flaming está solito o en pareja. Esto fue lo que nos respondió: “Actualmente estoy soltero, siempre en oración y en espera, y sé que en su momento Dios va a permitir eso y va a venir la chica correcta. Pero ahora estoy enfocado en mi carrera deportiva y estudio”.

También le consultamos qué le gusta hacer en su tiempo libre y Lars Flaming contestó: “Suelo ver series para distraerme, o jugar cartas y compartir con mis amigos, y las actividades de mi iglesia”.

El sueño olímpico

Antes de despedirse de ABC Digital, Lars Flaming reveló feliz: “Estoy preparándome para el Mundial de mayores de atletismo en Tokio, y a la larga los próximos Juegos Odesur, Panamericanos adultos, y Olímpicos LA 2028″.

“Mi sueño es seguir trabajando muy duro para llegar a los Juegos Olímpicos y representar a mi país de la mejor manera”, destacó emocionado Lars Flaming.