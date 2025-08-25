Anna Wintour y Vera Wang, juntitas en el US Open para ver a Djokovic y Tien

Dos figuras ligadas al mundo de la moda no se perdieron el inicio del US Open 2025. ¡Sí! La directora editorial global de Vogue, Anna Wintour, y la diseñadora de moda estadounidense Vera Wang estuvieron sentadas en las gradas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York.

Lea más: Anna Wintour dejará su cargo de editora en jefe de la revista Vogue

Lea más: ¡Mirá el vestido de Vera Wang que lució Zendaya en la premier de Challengers en Los Ángeles!

Las emblemáticas damas, Anna Wintour y Vera Wang, fueron vistas juntas, elegantes y con gafas negras observando muy atentas el partido de tenis de primera ronda individual masculino entre el serbio Novak Djokovic y el estadounidense Learner Tien.