Anna Wintour y Vera Wang, juntitas en el US Open para ver a Djokovic y Tien

Las icónicas Anna Wintour y Vera Wang estuvieron juntitas en las gradas del Billie Jean King National Tennis Center para ver jugar a Novak Djokovic y Learner Tien en el US Open. La editora de Vogue y la diseñadora de moda son fanáticas del deporte blanco.

Por ABC Color
25 de agosto de 2025 - 09:10
Anna Wintour y la diseñadora de moda Vera Wang asistieron al partido de tenis entre el serbio Novak Djokovic y el estadounidense Learner Tien. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Anna Wintour y la diseñadora de moda Vera Wang asistieron al partido de tenis entre el serbio Novak Djokovic y el estadounidense Learner Tien. (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Dos figuras ligadas al mundo de la moda no se perdieron el inicio del US Open 2025. ¡Sí! La directora editorial global de Vogue, Anna Wintour, y la diseñadora de moda estadounidense Vera Wang estuvieron sentadas en las gradas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King de la USTA en la ciudad de Nueva York.

Anna Wintour y Vera Wang conversando en las gradas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King. CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Anna Wintour y Vera Wang conversando en las gradas del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King. CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Las emblemáticas damas, Anna Wintour y Vera Wang, fueron vistas juntas, elegantes y con gafas negras observando muy atentas el partido de tenis de primera ronda individual masculino entre el serbio Novak Djokovic y el estadounidense Learner Tien.

Novak Djokovic saluda a Learner Tien después de su partido de primera ronda individual masculino en el primer día del Abierto de Estados Unidos 2025. (Clive Brunskill/Getty Images/AFP)
Novak Djokovic saluda a Learner Tien después de su partido de primera ronda individual masculino en el primer día del Abierto de Estados Unidos 2025. (Clive Brunskill/Getty Images/AFP)

