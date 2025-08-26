Edwin Storrer celebró feliz el segundo año de Luciana

Luciana Storrer Acosta llegó al mundo el 25 de agosto de 2023, a las 7.55, con 3.408 gramos y 51 centímetros. La pequeñita que vino a llenar de aún más amor el hogar de Edwin Storrer y Majo Acosta, ayer ya cumplió dos años y su papi le dejó un tierno mensaje en las redes sociales.

“Felices 2 añitos a la rubita que vino a completar y fortalecer el equipo de rubitos. ¡Te amamos Lu, con toda el alma, todas nuestras fuerzas y todo el amor que jamás pudimos imaginar! ¡Feliz cumple Pichi de mamá y papá! ¡Y gracias! ¡Una y mil veces, gracias!“, escribió el feliz papá Edwin Storrer en su cuenta de Instagram.

Y en otra publicación dirigida a Lu, el comunicador deportivo destacó: “Feliz cumpleaños amor de mami y papi. 19 fotos (y 1 videito) no llegan ni al 0,1% de lo que significas para nosotros: Nuestra bendición más grande”.

“Nuestra Pichirula, cucurucho, pichi, peque, pollita, Lushana, Lu... Sos el motivo más hermoso para vivir y luchar por todo para siempre, naciste para ser feliz y mami y papi van a dejar la vida para asegurar que eso ocurra”, expresó emocionado Edwin Storrer junto a las postales familiares.

