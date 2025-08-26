Montaner y su esposa celebran 36 años de puro amor

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez ya llevan casi cuatro décadas juntos. La mediática pareja celebra 36 años de matrimonio y la enamorada esposa dedicó un emotivo texto al cantante.

"Vivir contigo es el mejor plan. La respuesta es ‘si’, siempre. Cada vez que me preguntes si me quiero casar contigo, sí“, escribió Marlene Rodríguez en su cuenta de Instagram, donde además destacó: ”Que bonito es caminar la vida contigo. Te escojo siempre, Montaner. Que privilegio. Te amo más que tú a mi”.

Y, por supuesto, uno de los primeros en reaccionar al posteo de Marlene Rodríguez fue su esposo Ricardo Montaner. "Hasta de mi inspiración te adueñaste... Feliz 36 amada mía“, expresó el intérprete del emblemático tema Tan enamorados.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez son padres de Mau, Ricky y Evaluna. Además, ya son abuelos de Índigo, Apolo y Amaranto, los peques que alegran sus días.

