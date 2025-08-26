Gente

Montaner y su esposa celebran 36 años de puro amor

El icónico cantante Ricardo Montaner y su eterna novia Marlene Rodríguez hoy cumplen 36 años de casados. La siempre enamorada esposa le dedicó una líneas a Montaner y este respondió: “Hasta de mi inspiración te adueñaste”.

Por ABC Color
26 de agosto de 2025 - 11:04
Marlene Rodríguez y Ricardo Montaner llevan 35 años de casados.
Marlene Rodríguez y Ricardo Montaner cumplen 36 años de casados.Instagram/Ricardo Montaner

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez ya llevan casi cuatro décadas juntos. La mediática pareja celebra 36 años de matrimonio y la enamorada esposa dedicó un emotivo texto al cantante.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez el día de su boda en 1989. (Instagram/Marlene Rodríguez)
Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez el día de su boda en 1989. (Instagram/Marlene Rodríguez)

"Vivir contigo es el mejor plan. La respuesta es ‘si’, siempre. Cada vez que me preguntes si me quiero casar contigo, sí“, escribió Marlene Rodríguez en su cuenta de Instagram, donde además destacó: ”Que bonito es caminar la vida contigo. Te escojo siempre, Montaner. Que privilegio. Te amo más que tú a mi”.

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez celebran sus Bodas de Sílex. (Instagram/Marlene Rodríguez)
Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez celebran sus Bodas de Sílex. (Instagram/Marlene Rodríguez)

Y, por supuesto, uno de los primeros en reaccionar al posteo de Marlene Rodríguez fue su esposo Ricardo Montaner. "Hasta de mi inspiración te adueñaste... Feliz 36 amada mía“, expresó el intérprete del emblemático tema Tan enamorados.

Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez Montaner con sus tres hijos, Evaluna, Mau y Rick, y sus respectivos cónyuges. (EFE/Alicia Civita)
Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez Montaner con sus tres hijos, Evaluna, Mau y Rick, y sus respectivos cónyuges. (EFE/Alicia Civita)

Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez son padres de Mau, Ricky y Evaluna. Además, ya son abuelos de Índigo, Apolo y Amaranto, los peques que alegran sus días.

