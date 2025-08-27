El Anillo de Taylor Swift: un símbolo de amor, estilo y empoderamiento

Taylor Swift redefinió el compromiso al lucir un espectacular anillo de ocho quilates, creado por la innovadora diseñadora Kindred Lubeck, simbolizando un giro hacia la joyería personalizada y el empoderamiento femenino en la industria de la alta joyería.

El País de España menciona que el anillo fue creado especialmente para Swift por Artifex Fine Jewelry, en estrecha colaboración con Travis Kelce. Lubeck, una emprendedora de 30 años, fundó su estudio en Nueva York hace apenas dos años y ha experimentado un rápido ascenso en el mundo de la alta joyería a raíz de esta exclusiva. Se aleja de los nombres tradicionales y centenarios como Cartier o Tiffany & Co., reforzando así una nueva tendencia de compromiso que apuesta por el diseño independiente y el empoderamiento femenino.

Detalles de la joya: inspiración y artesanía

El anillo que ahora luce Taylor Swift destaca por un diamante antique cushion cut de ocho quilates, con color F y claridad VS1. Según expertos citados por Brides, su valor estimado ronda los 550,000 dólares.

El diamante, de corte old mine brilliant con esquinas redondeadas, está engastado en oro amarillo de 18 quilates mediante la técnica de bezel ring, en la que la piedra queda completamente rodeada por el metal, aportando un aire de época y sofisticación.

El diseño incluye grabados hechos a mano y pequeños diamantes en los hombros del aro, evocando la artesanía y el simbolismo sentimental propios de la era victoriana.

¿Quién es la diseñadora que hizo el anillo de Taylor?

Hija de un orfebre de Florida, Kindred Lubeck estudió psicología y trabajó en un bufete legal antes de descubrir su verdadera vocación durante la pandemia de 2019. Aprendió técnicas ancestrales como el grabado a mano y la granulación, y en 2024 trasladó su estudio a Nueva York, construyendo su firma desde cero, sin grandes inversores detrás y apostando por el valor de su propio talento.

El anillo de Taylor Swift refuerza una tendencia que gana fuerza entre las novias actuales: la elección de anillos de compromiso personalizados, diseñados por mujeres emprendedoras e inspirados en la joyería vintage. Figuras como Zendaya –con un bezel ring diseñado por Jessica McCormack– o Lily Collins –con una pieza de Irene Neuwirth– también han apostado por esta corriente. Estos diseños encuentran su origen en joyas legendarias de la cultura pop, como las de Elizabeth Taylor, Grace Kelly o Audrey Hepburn, quienes popularizaron el engaste cerrado y el estilo clásico-vintage en sus anillos.

Más allá de la joyería: un mensaje de empoderamiento

La elección de Taylor Swift de una joya hecha a medida por una emprendedora independiente como Kindred Lubeck no solo expresa su estilo personal y su romanticismo, sino que también respalda una narrativa de empoderamiento femenino y renovación en la industria joyera, marcando un símbolo contemporáneo para una nueva generación de novias.