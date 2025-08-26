¡Taylor Swift se casa con Travis Kelce!

Taylor Swift y Travis Kelce sorprendieron a sus seguidores de todo el mundo con el anuncio de su compromiso. “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasio se van a casar“, expresaron los futuros esposos en una publicación conjunta en sus respectivas cuentas de Instagram.

El anuncio de la próxima boda fue acompañado de una romántica sesión de fotos, donde se ve a Travis Kelce arrodillado pidiendo la mano de Taylor Swift, en un imponente jardín lleno de flores.

En febrero de 2024 los fans de Taylor Swift esperaban ansiosos que Travis Kelce le diera el anillo de compromiso en el marco del Super Bowl, cuando los Kansas City se enfrentaron a los San Francisco 49ers.

Pero, finalmente pasó un año y medio para que el ala cerrada de los Kansas pidiera matrimonio a la estrella musical y pusiera en su dedo la sortija de compromiso.

