Arrestado, con trastornos del sueño: el difícil momento del cantante del “Gangnam Style”

El rapero Psy, intérprete del popular hit musical “Gangnam Style”, fue arrestado bajo sospecha de recibir medicamentos recetados sin ir al hospital.

El artista surcoreano de 47 años, cuyo nombre real es Park Jae-sang, está siendo investigado en la comisaría de policía de Seodaemun de Seúl junto con un médico de un hospital universitario de la capital, informó la agencia de noticias Yonhap.

La agencia del cantante, P Nation, publicó un comunicado en el que reconoce el “error” y se disculpa por ello. “A Psy le diagnosticaron un trastorno crónico del sueño y está tomando pastillas para dormir según lo prescrito por su médico. No hubo una receta por parte de un representante, aunque en algunos casos, terceros recibieron los medicamentos en su nombre“.

Se cree que en 2022 hubo “terceros” que recogieron los medicamentos (entre ellos Xanax y Stilnox, recetados para la ansiedad y los trastornos del sueño) en su nombre, algo que no es posible según la legislación surcoreana debido a que son medicamentos que pueden crear dependencia.

El paciente en persona debe presentarse en el hospital para recibirlos. Ahora, los investigadores allanaron el hospital universitario del que habrían salido los medicamentos y confiscaron los historiales médicos de Psy.

El médico del cantante negó los cargos, y afirmó que recibió tratamiento remoto.

El furor por el “Gangnam Style”

El 15 de julio de 2012, el cantante y rapero surcoreano Psy irrumpió en la escena musical mundial con un esmoquin azul brillante, un inolvidable baile a caballo y un enérgico ritmo que caía al ritmo de la pegadiza letra "Oppan Gangnam style“.

Publicado en YouTube, el extravagante videoclip se convirtió en un éxito avasallador, con su baile como si montara a caballo provocando miles de imitaciones y parodias.

Fue el primer video de YouTube en alcanzar los mil millones de visualizaciones y le permitió a Psy conseguir algo que al K-pop siempre se le había resistido: el reconocimiento global.

¿Quién es Psy?

Psy ya era una superestrella en Corea del Sur mucho antes del “Gangnam Style”.Entre sus primeros referentes se encontraba Queen, a los que descubrió con un video de su famoso concierto de Wembley en 1986.

“Pensé: quiero ser un líder como él, Freddie Mercury”, dijo Psy a AFP. “En ese momento, no era tan bueno en la música, ni un cantante muy bueno... Solo era un bailarín divertido“.

Al acudir a la universidad en Estados Unidos a finales de los 1990 vivió lo que muchos describen como una edad dorada del hiphop, con raperos como Tupac Shakur o The Notorious B.I.G.

“Literalmente escuchaba hiphop cada día en la radio”.Tras debutar en 2001, rápidamente se hizo un nombre con actuaciones humorísticas y explosivas y ganó varios premios locales.

Inusualmente controvertido para una estrella coreana, varias canciones y videoclips recibieron calificación de solo para adultos por su lenguaje.

Después de “Gangnam Style”, Psy lanzó varios álbumes más y fundó P Nation, el sello y agencia de artistas que fundó en 2019. Más allá de sus problemas de salud, en el último año el rapero dividió su tiempo entre su música y su empresa.

Fuente: Clarín