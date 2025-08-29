Gente

Selena Gómez abrió el álbum de su despedida de soltera

La actriz y cantante Selena Gómez abrió el álbum de su despedida de soltera y compartió fotos de un viaje inolvidable a Cabo San Lucas organizado por sus mejores amigas. ¡Pasá y mirá las postales!

Por ABC Color
29 de agosto de 2025 - 10:01
Selena Gómez en su despedida de soltera. La artista pronto será la esposa de Benny Blanco.
Selena Gómez compartió con sus casi 418 millones de seguidores en Instagram las fotos más íntimas de su despedida de soltera en Cabo San Lucas, México.

Selena Gómez dijo adiós a la soltería con unos días de fiesta con amigas en Cabo San Lucas. (Instagram/Selena Gómez)
Es que la actriz, cantante y empresaria Selena Gómez está a punto de dar el “sí, quiero” a su novio Benny Blanco y sus amigas le organizaron un mágico adiós a la soltería que duró varios días.

La cantante y actriz Selena Gómez con sus mejores amigas paseando en yate. (Instagram/Selena Gómez)
Paseos en yate, bailes en la playa, cenas en restaurantes y al aire libre, serenata de mariachis y mucha diversión y complicidad vivió Selena Gómez con sus mejores amigas.

¡Diosa! Selena Gómez con un bikini blanco y su velo de novia. (Instagram/Selena Gómez)
La ceremonia de boda de Selena Gómez y Benny Blanco está marcada para setiembre y tendrá lugar en Montecito, California. Así que, faltan pocos días para que la famosa artista de raíces latinas una su vida a la del productor musical.

Selena Gómez disfrutó mágicos momentos con sus amigas en tierra mexicana. (Instagram/Selena Gómez)
