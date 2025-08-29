Selena Gómez abrió el álbum de su despedida de soltera

Selena Gómez compartió con sus casi 418 millones de seguidores en Instagram las fotos más íntimas de su despedida de soltera en Cabo San Lucas, México.

Lea más: ¡Selena Gómez se casa!

Es que la actriz, cantante y empresaria Selena Gómez está a punto de dar el “sí, quiero” a su novio Benny Blanco y sus amigas le organizaron un mágico adiós a la soltería que duró varios días.

Lea más: Selena Gómez cumple 33 y el festejo previo fue con Benny Blanco y Taylor Swift

Paseos en yate, bailes en la playa, cenas en restaurantes y al aire libre, serenata de mariachis y mucha diversión y complicidad vivió Selena Gómez con sus mejores amigas.

La ceremonia de boda de Selena Gómez y Benny Blanco está marcada para setiembre y tendrá lugar en Montecito, California. Así que, faltan pocos días para que la famosa artista de raíces latinas una su vida a la del productor musical.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Unite al canal de ABC en WhatsApp