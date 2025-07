Selena Gómez cumple 33 y el festejo previo fue con Benny Blanco y Taylor Swift

La cantante y actriz Selena Gómez está de cumpleaños. ¡Sí! Y la celebración ya fue en la previa de sus 33 añitos, el pasado fin de semana con una fiesta onda disco donde no faltaron sus seres más queridos.

Lea más: ¡Benny Blanco cumple el sueño de Selena Gómez!

Selena Gómez compartió un carrusel de fotos en su cuenta de Instagram con sus más de 418 millones de seguidores y ahí la podemos ver rodeada del amor de su prometido Benny Blanco, así como del cariño de su amiga Taylor Swift y otros amigos.

Lea más: Selena Gómez será premiada como Mujer del Año 2025 por Billboard

“Mientras me preparo para celebrar mi 33.º cumpleaños, no puedo evitar reflexionar sobre el increíble camino que me ha traído hasta aquí. Este último año ha sido sin duda el año más hermoso de mi vida, y les debo mucho a todos ustedes”, escribió hace unas horas Selena Gómez en la red social de la camarita.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Gracias por su inquebrantable amor y bondad. Ya sea que me hayan animado desde la barrera, compartido mis altibajos o simplemente me hayan escuchado, han hecho de este año algo inolvidable. Me siento profundamente agradecida por todo su amor”, expresó Selena Gómez al tiempo de destacar emocionada: “Al comenzar este nuevo año, me siento llena de emoción y esperanza por lo que está por venir. Espero compartir más momentos con ustedes, crear nuevos recuerdos y continuar este hermoso viaje juntos. Los quiero con locura”.