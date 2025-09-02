Richard Gere cumplió 76 y su esposa lo llenó de elogios

Richard Gere, uno de los actores más reconocidos de Hollywood, estuvo de cumpleaños. El siempre galán de cine ya casi llega a las ocho décadas de vida y sigue más vigente que nunca. Su enamorada esposa, la española Alejandra Silva, le dedicó unas emotivas líneas en las redes para celebrar sus 76 años.

“Este año ha traído cambios y desafíos, pero a pesar de todo has sido nuestro pilar fundamental. Los chicos y yo sentimos tu amor en cada momento: la forma en que nos apoyas, la paciencia que nos brindas, la fuerza que nos das y el corazón que le das a esta familia”, comenzó escribiendo Alejandra Silva en su cuenta de Instagram.

“Eres todo para nosotros: el mejor esposo y el mejor padre, siempre generoso y siempre dispuesto a ayudar. Incluso en los días más ocupados, eres el centro de nuestro pequeño universo, y estamos muy agradecidos por ti”, siguió expresando la esposa de Richard Gere al tiempo de destacar: “Te amamos más que las palabras, hoy y siempre. Con todo mi corazón, Ale”.

Richard Gere y Alejandra Silva, 34 años menor que el actor de cine, unieron sus vidas en matrimonio en 2018. Los enamorados esposos son padres de dos niños: Alexander y James, quienes llenan de aún más amor el hogar de los Gere-Silva.

