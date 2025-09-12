Gloria Vera recibió feliz sus 41 años de vida

Gloria Vera recibió feliz y agradecida su nuevo año de vida. La exmodelo pasó el día de ayer rodeada de sus afectos y fue muy mimada por su esposo Julio César Cáceres y sus hijos Thiago, Carmen y Kevin.

Lea más: ¡Gloria Vera organizó dos fiestas para celebrar los 45 años del Emperador!

“¡Feliz Cumpleaños para mi! Hoy celebro un año más de vida, de aprendizaje y de crecimiento. ¡Gracias Dios por ser tu hija mimada!“, escribió Gloria Vera en su cuenta de Instagram junto a una bella producción fotográfica que la tuvo como protagonista.

Lea más: Gloria Vera y Julio Cáceres celebraron la vida de Kevin, “el más pequeño de la casa”

Gloria Vera recibió las 00.00 del 11 de setiembre junto a su familia y sus amigas en una fiesta en un bar flotante sobre el río Paraguay.

Además, la siempre recordada exmodelo de American International Model School hace unos días estuvo de viaje pre-cumple por Mendoza, Argentina, con un par de amigas.

