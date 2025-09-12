Gente

Gloria Vera recibió feliz sus 41 años de vida

La exmodelo Gloria Vera ayer cumplió 41 años, rodeada del amor de sus seres más queridos. La esposa de Julio César Cáceres derrochó felicidad y belleza, como siempre, el día de su cumpleaños.

Por ABC Color
12 de septiembre de 2025 - 10:11
Gloria Vera recibió feliz su nuevo año de vida.
Gloria Vera recibió feliz y agradecida su nuevo año de vida.Instagram/Gloria Vera

Gloria Vera recibió feliz y agradecida su nuevo año de vida. La exmodelo pasó el día de ayer rodeada de sus afectos y fue muy mimada por su esposo Julio César Cáceres y sus hijos Thiago, Carmen y Kevin.

¡Siempre diosa! Gloria Vera luce espléndida. Al parecer, para ella no pasan los años. (Instagram/Gloria Vera)
“¡Feliz Cumpleaños para mi! Hoy celebro un año más de vida, de aprendizaje y de crecimiento. ¡Gracias Dios por ser tu hija mimada!“, escribió Gloria Vera en su cuenta de Instagram junto a una bella producción fotográfica que la tuvo como protagonista.

Gloria Vera recibió sus 41 años rodeada de su esposo e hijos. (Instagram/Gloria Vera)
Gloria Vera recibió las 00.00 del 11 de setiembre junto a su familia y sus amigas en una fiesta en un bar flotante sobre el río Paraguay.

El viaje de la previa. Gloria Vera en Mendoza, Argentina, días antes de su cumpleaños. (Instagram/Gloria Vera)
Además, la siempre recordada exmodelo de American International Model School hace unos días estuvo de viaje pre-cumple por Mendoza, Argentina, con un par de amigas.

