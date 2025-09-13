Michelle Dockery será mamá por primera vez a sus 43 años

La actriz británica Michelle Dockery y su esposo Jasper Waller-Bridge están felices en la espera de su primogénito. La parejita se mostró de la manito en la alfombra roja en el estreno mundial de Downton Abbey - The Grand Finale en el Odeon Luxe, Leicester Square.

Michelle Dockery, quien da vida a Lady Mary Crawley en Downton Abbey, se estrenará como mamá a sus 43 años.

Michelle Dockery y Jasper Waller-Bridge se casaron hace dos años, en setiembre de 2023, en la iglesia de St. Nicholas, en Chiswick. Ahora, los tortolitos esperan emocionados al bebé en camino.