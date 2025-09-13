Gente

Michelle Dockery será mamá por primera vez a sus 43 años

La actriz británica Michelle Dockery está en la dulce espera. ¡Sí! A sus 43 años la estrella de Downton Abbey será mamá primeriza.

Por ABC Color
13 de septiembre de 2025 - 08:00
La actriz británica Michelle Dockery está en la dulce espera. (EFE/EPA/NEIL HALL)
La actriz británica Michelle Dockery y su esposo Jasper Waller-Bridge están felices en la espera de su primogénito. La parejita se mostró de la manito en la alfombra roja en el estreno mundial de Downton Abbey - The Grand Finale en el Odeon Luxe, Leicester Square.

La actriz Michelle Dockery y su esposo Jasper Waller-Bridge posando en la alfombra roja en el estreno mundial de 'Downton Abbey - The Grand Finale' en el Odeon Luxe, Leicester Square. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Michelle Dockery, quien da vida a Lady Mary Crawley en Downton Abbey, se estrenará como mamá a sus 43 años.

Así de bella luce Michelle Dockery con su pancita con el bebé a bordo. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Michelle Dockery y Jasper Waller-Bridge se casaron hace dos años, en setiembre de 2023, en la iglesia de St. Nicholas, en Chiswick. Ahora, los tortolitos esperan emocionados al bebé en camino.

