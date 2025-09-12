Salma Hayek fue anfitriona de la gala benéfica Caring for women que convocó a las celebridades en Nueva York

Una nueva edición de la gala anual de Caring For Women de la Fundación Kering reunió anoche en Nueva York a varias celebridades que fueron recibidas por los anfitriones Salma Hayek y François-Henri Pinault. ¡Pasá y mirá las fotos!