Salma Hayek fue anfitriona de la gala benéfica Caring for women que convocó a las celebridades en Nueva York
Una nueva edición de la gala anual de Caring For Women de la Fundación Kering reunió anoche en Nueva York a varias celebridades que fueron recibidas por los anfitriones Salma Hayek y François-Henri Pinault. ¡Pasá y mirá las fotos!
Por ABC Color
12 de septiembre de 2025 - 09:33
La actriz Salma Hayek y su esposo, el empresario y filántropo francés François-Henri Pinault, fueron los anfitriones de la cuarta edición anual de Caring For Women de la Fundación Kering.