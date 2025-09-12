Gente

Salma Hayek fue anfitriona de la gala benéfica Caring for women que convocó a las celebridades en Nueva York

Una nueva edición de la gala anual de Caring For Women de la Fundación Kering reunió anoche en Nueva York a varias celebridades que fueron recibidas por los anfitriones Salma Hayek y François-Henri Pinault. ¡Pasá y mirá las fotos!

Por ABC Color
12 de septiembre de 2025 - 09:33
Los anfitriones de la gala, Salma Hayek y su esposo François-Henri Pinault. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
Los anfitriones de la gala, Salma Hayek y su esposo François-Henri Pinault. (EFE/EPA/SARAH YENESEL) SARAH YENESEL

La actriz Salma Hayek y su esposo, el empresario y filántropo francés François-Henri Pinault, fueron los anfitriones de la cuarta edición anual de Caring For Women de la Fundación Kering.

Mark Guiducci, Chloe Malle, Anna Wintour y Baz Luhrman llegando a la gala anual Caring For Women en Nueva York. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
Mark Guiducci, Chloe Malle, Anna Wintour y Baz Luhrman llegando a la gala anual Caring For Women en Nueva York. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Lea más: Nadia Ferreira contó: “No veo muy bien de lejos” y por eso Marc Anthony le hizo un regalo muy especial

La icónica actriz Demi Moore con un look "Total Black" en la gala benéfica Caring For Women. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
La icónica actriz Demi Moore con un look "Total Black" en la gala benéfica Caring For Women. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

La cena benéfica convocó a personalidades de diferentes ámbitos para recaudar fondos para organizaciones que ayudan a combatir la violencia de género.

Dakota Johnson optó por las transparencias para asistir a la gala de la Fundación Kering en Nueva York. (Leonardo MUNOZ / AFP)
Dakota Johnson optó por las transparencias para asistir a la gala de la Fundación Kering en Nueva York. (Leonardo MUNOZ / AFP)

El evento solidario reunió a figuras de la talla de Dakota Johnson, Georgina Rodríguez, Anna Wintour, Demi Moore, Lauren Sánchez, Linda Evangelista.

La modelo canadiense Winnie Harlow no se perdió la cena de gala Caring For Women. (Leonardo MUNOZ / AFP)
La modelo canadiense Winnie Harlow no se perdió la cena de gala Caring For Women. (Leonardo MUNOZ / AFP)

Lea más: El tenista Carlos Alcaraz y la modelo Brooks Nader, ¿nuevo romance?

Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos, también estuvo presente en la cuarta edición de Caring For Women. (Leonardo MUNOZ / AFP)
Lauren Sánchez, esposa de Jeff Bezos, también estuvo presente en la cuarta edición de Caring For Women. (Leonardo MUNOZ / AFP)
Linda Evangelista fue otra famosa solidaria que se sumó a la cena de gala Caring For Women en Nueva York. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
Linda Evangelista fue otra famosa solidaria que se sumó a la cena de gala Caring For Women en Nueva York. (EFE/EPA/SARAH YENESEL)
Enlace copiado