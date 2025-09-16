Denise Hutter celebró los 8 años de Ignacio con un picnic

Ignacio, el hijo mayor de Denise Hutter, nació el 11 de setiembre de 2017 con 3.750 gramos y 50 centímetros. Así que, hace unos días ya llegó a su octavo año de vida y la conductora de ABC FM y ABC TV preparó una fiesta infantil al aire libre para agasajar a su primogénito.

“Este año para los 8 de Ignacio se me ocurrió hacer un picnic. Al consultarle la idea pidió: ‘¡Pero que sea de ninjas!’ y así se armó el Picnic Ninja de Ignacio”, comenzó contando Denise Hutter en su cuenta de Instagram.

“Hijito, sos dulce, sos bueno, sos luz en mi vida y la de todos los que te quieren, ¡y creo que eso se deja ver muy bien en estas fotazas de Romi Ocampos!“, contó la periodista Denise Hutter a sus más de 155 mil seguidores en la red social de la camarita.