Denise Hutter celebró los 8 años de Ignacio con un picnic

La periodista Denise Hutter estuvo de fiesta. ¿El motivo? Su hijo mayor, Ignacio, cumplió 8 añitos. El festejo fue al aire libre, tal como pidió el cumpleañero, un picnic ninja.

Por ABC Color
16 de septiembre de 2025 - 09:46
El cumpleañero Ignacio Galeano Hutter rodeado de su familia.
El cumpleañero Ignacio Galeano Hutter rodeado de su familia.Instagram/Denise Hutter

Ignacio, el hijo mayor de Denise Hutter, nació el 11 de setiembre de 2017 con 3.750 gramos y 50 centímetros. Así que, hace unos días ya llegó a su octavo año de vida y la conductora de ABC FM y ABC TV preparó una fiesta infantil al aire libre para agasajar a su primogénito.

Ignacio Galeano Hutter ya cumplió 8 añitos. (Instagram/Denise Hutter)
Ignacio Galeano Hutter ya cumplió 8 añitos. (Instagram/Denise Hutter)

“Este año para los 8 de Ignacio se me ocurrió hacer un picnic. Al consultarle la idea pidió: ‘¡Pero que sea de ninjas!’ y así se armó el Picnic Ninja de Ignacio”, comenzó contando Denise Hutter en su cuenta de Instagram.

El dulce Ignacio disfrutó muchísimo su cumple al aire libre. (Instagram/Denise Hutter)
El dulce Ignacio disfrutó muchísimo su cumple al aire libre. (Instagram/Denise Hutter)

“Hijito, sos dulce, sos bueno, sos luz en mi vida y la de todos los que te quieren, ¡y creo que eso se deja ver muy bien en estas fotazas de Romi Ocampos!“, contó la periodista Denise Hutter a sus más de 155 mil seguidores en la red social de la camarita.

