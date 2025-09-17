¿Cómo está Catherine Fulop tras sufrir una gran caída del escenario del show de Erreway?

En plena noche de presentación de Erreway, Catherine Fulop hizo una aparición especial, pero lo que debía ser un reencuentro inolvidable se convirtió en preocupación cuando cayó aparatosamente del escenario del Movistar Arena.

Lea más: ¡Catherine Fulop celebró sus 60 con un divertido video!

“Noche inolvidable con mi ciela bella y Erreway. ¡Gracias por los mensajes estoy bien, mañana a les cuento!“, escribió Catherine Fulop tras el susto que causó a sus fans tras perder el equilibrio y terminar sobre una de las pantallas ubicadas frente al escenario.

Catherine Fulop: “Hice un papelón”

Además, en sus historias de Instagram, Catherine Fulop destacó desde su camerino, al terminar el show de Erreway, que se encontraba muy bien. “Mi gente bella, les juro que estoy bien. No me pasó nada”, expresó entre risas la esposa de Ova Sabatini.

Lea más: Ova Sabatini cumplió 60 y Catherine Fulop lo llenó de buenos deseos

“Les juro, estoy bien, estoy entera. No pasó nada, ya está, alivianada. Hice un papelón. Encima, los preocupé a todos en el teatro porque caí como en cámara lenta. Es como que me agarré con este brazo de la pantalla que estaba ahí, entonces, fui cayendo en cámara lenta, amortiguada”, contó Catherine Fulop tras su caída que se volvió viral.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy