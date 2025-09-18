Gente

La reina Letizia deslumbra con un romántico vestido blanco en su visita a Egipto

La reina Letizia de España se encuentra junto al rey Felipe VI de visita oficial en Egipto. La soberana deslumbró con un vestido blanco de guipur bordado en el almuerzo en el Palacio Al-Ittihadiya.

Por ABC Color
18 de septiembre de 2025 - 10:03
La reina Letizia durante la recepción ofrecida por el presidente de Egipto, Abdelfatah Al-Sisi, y la primera dama de Egipto, Entissar Amer, en el palacio de Al-Ittihadiya en El Cairo. (EFE/ Juanjo Martín)
La reina Letizia durante la recepción ofrecida por el presidente de Egipto, Abdelfatah Al-Sisi, y la primera dama de Egipto, Entissar Amer, en el palacio de Al-Ittihadiya en El Cairo. (EFE/ Juanjo Martín) Juanjo Martín

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, se encuentran en Egipto en el marco de una visita de Estado. En El Cairo fueron recibidos por el presidente de Egipto, Abdelfatah Al-Sisi, y la primera dama Entissar Amer.

El rey Felipe VI y el presidente de Egipto Abdelfatah Al-Sisi , acompañados de la reina Letizia y la primera dama de Egipto Entissar Amer, durante la recepción oficial a los reyes de España en su viaje de Estado a Egipto, en el palacio de Al-Ittihadiya en El Cairo. (EFE/ Juanjo Martín)
El rey Felipe VI y el presidente de Egipto Abdelfatah Al-Sisi , acompañados de la reina Letizia y la primera dama de Egipto Entissar Amer, durante la recepción oficial a los reyes de España en su viaje de Estado a Egipto, en el palacio de Al-Ittihadiya en El Cairo. (EFE/ Juanjo Martín)

Ayer miércoles tuvo lugar la recepción oficial a los reyes de España en el palacio de Al-Ittihadiya, hasta donde la reina Letizia llegó enfundada en un romántico vestido midi blanco de guipur con bordado de flores sobre organza de seda natural. Su “Look White” se robó todos los flashes en Egipto.

El rey Felipe VI y la reina Letizia, divina con su vestido blanco de guipur, a su llegada l palacio de Al-Ittihadiya en El Cairo. (EFE/ Juanjo Martín)
El rey Felipe VI y la reina Letizia, divina con su vestido blanco de guipur, a su llegada l palacio de Al-Ittihadiya en El Cairo. (EFE/ Juanjo Martín)

El delicado traje que lució la reina Letizia es una creación de la firma española The 2nd Skin y dicen que el vestido lleva el nombre de Lady White. La esposa del rey Felipe VI complementó su impecable look con unos calzados en tono nude de Magrit.

La reina Letizia y la primera dama de Egipto Entissar Amer, durante la recepción oficial a los reyes de España en su viaje de Estado a Egipto. (EFE/ Juanjo Martín)
La reina Letizia y la primera dama de Egipto Entissar Amer, durante la recepción oficial a los reyes de España en su viaje de Estado a Egipto. (EFE/ Juanjo Martín)
