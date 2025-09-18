La reina Letizia deslumbra con un romántico vestido blanco en su visita a Egipto
La reina Letizia de España se encuentra junto al rey Felipe VI de visita oficial en Egipto. La soberana deslumbró con un vestido blanco de guipur bordado en el almuerzo en el Palacio Al-Ittihadiya.
Por ABC Color
18 de septiembre de 2025 - 10:03
Los reyes de España,Felipe VI y Letizia, se encuentran en Egipto en el marco de una visita de Estado. En El Cairo fueron recibidos por el presidente de Egipto, Abdelfatah Al-Sisi, y la primera dama Entissar Amer.
Ayer miércoles tuvo lugar la recepción oficial a los reyes de España en el palacio de Al-Ittihadiya, hasta donde la reina Letizia llegó enfundada en un romántico vestido midi blanco de guipur con bordado de flores sobre organza de seda natural. Su “Look White” se robó todos los flashes en Egipto.
El delicado traje que lució la reina Letizia es una creación de la firma española The 2nd Skin y dicen que el vestido lleva el nombre de Lady White. La esposa del rey Felipe VI complementó su impecable look con unos calzados en tono nude de Magrit.