Marcelo Tinelli volvió al ruedo y debutó en streaming

El nuevo programa de Marcelo Tinelli vía streaming irá los martes y miércoles de 20.00 a 22.00 por Carnaval Stream. Estamos de paso ya se estrenó ayer y el conductor argentino se mostró muy feliz con su regreso a los medios.

En esta nueva aventura, Marcelo Tinelli está acompañado de su hija Candelaria Tinelli, su primo Luciano El Tirri, Pachu Peña, Sabrina Rojas, Sebastián Almada, Carla Conde y Federico Bal. Mientras en la producción está su fiel compañero Federico Hoppe.

“Volví muchas veces en mi carrera, pero esta vuelta es diferente. No es tele, es streaming. Un mundo totalmente nuevo”, destacó Marcelo Tinelli antes del inicio de Estamos de paso por Carnaval Stream.

“Tenés que aprender todo, casi te diría, de cero. Lo que les prometo es que me voy a reír de todas las cosas que me pasaron, todas las cosas que dicen de mí. El primero que se va a reír soy yo”, expresó Tinelli, quien en su debut en streaming logró un pico de 85 mil espectadores en simultáneo.

