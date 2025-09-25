Gente

Maga Páez celebró sus 39 años rodeada del amor de su familia

La influencer Magalí Páez llegó a los 39 años de vida y la celebración fue a pura familia. Su esposo Patricio Escobar y sus hijos Bauti y Balta la llenaron de mimos, y además, posaron con la cumpleañera en una linda producción fotográfica captada por Liza Ramos.

25 de septiembre de 2025 - 09:00
Maga Páez rodeada de los hombres de su vida: su esposo Patricio Escobar y sus hijos: Bauti y Balta.Instagram/Magalí Páez

Magalí Páez cumplió 39 años. Así que, la influencer está a punto de ser una “señora de las cuatro décadas”. Y para guardar los mejores recuerdos de su último cumpleaños de la tercera década posó con su marido Patricio Escobar y sus peques Bautista y Baltasar para la fotógrafa Liza Ramos.

Bella cumpleañera, Magalí Páez. (Instagram/Magalí Páez)

“Celebro esta vida de amor y bendición, los 30’s que arrancaron con un compromiso, una unión, un matrimonio hermoso, una etapa inolvidable, unos hijos maravillosos, y lo que siempre quise; una familia, un hogar”, expresó Maga Páez junto a las imágenes donde se la ve feliz rodeada del amor de su esposo e hijos.

Maga Páez recibiendo rosas de manos de sus hijos Bauti y Balta. (Instagram/Magalí Páez)

Regalos de Dios que me hicieron crecer, madurar, aprender y disfrutar del ahora; un día a la vez, agradeciendo su misericordia, amor y bendición”, destacó Magalí Páez el día de su cumpleaños número 39.

Maga y su hermosa familia

Magalí Páez posando feliz con su hermosa familia. (Instagram/Magalí Páez)

Magalí Páez y Patricio Escobar comenzaron su romance el 16 de noviembre de 2012 y hace poco ya cumplieron 8 años de casados, pues unieron sus vidas en matrimonio el 26 de agosto de 2017. Frutos del amor que se profesan llegaron al mundo Bautista, en abril de 2020, y Baltasar en noviembre de 2021.

