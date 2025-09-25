Maga Páez celebró sus 39 años rodeada del amor de su familia

Magalí Páez cumplió 39 años. Así que, la influencer está a punto de ser una “señora de las cuatro décadas”. Y para guardar los mejores recuerdos de su último cumpleaños de la tercera década posó con su marido Patricio Escobar y sus peques Bautista y Baltasar para la fotógrafa Liza Ramos.

“Celebro esta vida de amor y bendición, los 30’s que arrancaron con un compromiso, una unión, un matrimonio hermoso, una etapa inolvidable, unos hijos maravillosos, y lo que siempre quise; una familia, un hogar”, expresó Maga Páez junto a las imágenes donde se la ve feliz rodeada del amor de su esposo e hijos.

“Regalos de Dios que me hicieron crecer, madurar, aprender y disfrutar del ahora; un día a la vez, agradeciendo su misericordia, amor y bendición”, destacó Magalí Páez el día de su cumpleaños número 39.

Maga y su hermosa familia

Magalí Páez y Patricio Escobar comenzaron su romance el 16 de noviembre de 2012 y hace poco ya cumplieron 8 años de casados, pues unieron sus vidas en matrimonio el 26 de agosto de 2017. Frutos del amor que se profesan llegaron al mundo Bautista, en abril de 2020, y Baltasar en noviembre de 2021.

