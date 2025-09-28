Selena Gomez y Benny Blanco comparten las fotos de su boda en redes.

La propia Selena Gomez confirmó el enlace al publicar en su cuenta de Instagram una serie de fotografías y un video en el que ella y Blanco aparecen vestidos de novios. La publicación explotó en minutos, acumulando más de un millón de “Me gusta” en menos de media hora. En el pie de foto solo incluyó la fecha: “27 de septiembre de 2025”. Con esta publicación, la pareja disipó los rumores que circulaban desde hacía semanas sobre la fecha de la boda.

Preparativos y despedidas

Días antes de la boda, las pistas ya estaban en sus redes sociales. A finales de agosto, Gomez mostró imágenes de su despedida de soltera en Cabo San Lucas, donde apareció vestida de blanco, con velo y rodeada de globos que decían “Mrs. Levin”, en alusión al apellido real de Blanco. Hubo mariachi, fiesta y fotos con amigas.

Por su parte, Blanco celebró su despedida de soltero en Las Vegas junto a un grupo de amigos, entre ellos el actor y cocinero Matty Matheson. También hubo una escapada grupal a un lago a principios de septiembre, otro indicio de que la boda estaba cerca.

Una relación que creció bajo los reflectores

Gomez, de 33 años, y Blanco, de 37, llevan dos años juntos y anunciaron su compromiso en diciembre de 2024 con un romántico posteo en Instagram: “Él para siempre empieza ahora”, acompañado de imágenes de la pedida de mano. Desde que hicieron pública su relación a finales de 2023, han sido inseparables en eventos, entregas de premios y alfombras rojas.

Dos trayectorias de peso en la industria

Selena Gomez es una de las artistas más influyentes de su generación. Desde Los magos de Waverly Place hasta su consolidada carrera musical y su marca de cosméticos Rare Beauty, ha construido un imperio que combina entretenimiento, negocios y activismo por la salud mental a través de Rare Impact Fund.

Benny Blanco, aunque más discreto mediáticamente, es un productor musical de renombre que ha trabajado con Rihanna, Katy Perry, Ed Sheeran y Lana del Rey. También ha colaborado con Gomez en canciones como I Can’t Get Enough y Single Soon.

Un evento privado pero muy comentado

La boda se realizó bajo estrictas medidas de seguridad para proteger la privacidad de los novios y sus invitados. Aun así, las imágenes compartidas por Gomez permitieron a sus fans sentirse parte del gran día y convirtieron el evento en tendencia global en redes sociales.