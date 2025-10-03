Guillermo y Stephanie ya son grandes duques de Luxemburgo

Tras 25 años de reinado, Enrique de Luxemburgo abdicó hoy 3 de octubre. Su hijo Guillermo lo sucede como Gran Duque de Luxemburgo, quien junto su esposa Stephanie, nueva Gran Duquesa, ya están sentados en sus tronos.

La ceremonia de juramento del Gran Duque de Luxemburgo, Guillermo, tuvo lugar en la Cámara de Diputados de Luxemburgo.

Lea más: El duque Enrique de Luxemburgo anunció en plena Nochebuena que abdicará en octubre

Los reyes de Holanda, Máxima y Guillermo Alejandro, junto a su hija, la princesa Amalia, firmaron como testigos de la abdicación. Además estuvieron presentes el rey Felipe de Bélgica, la reina Matilde y la princesa Isabel.

Lea más: El príncipe Federico de Luxemburgo murió debido a una rara enfermedad

Tras la asunción del nuevo Gran Duque de Luxemburgo esta noche habrá una cena de gala en el Palacio Gran Ducal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy