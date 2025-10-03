Guillermo y Stephanie ya son grandes duques de Luxemburgo
Hoy tuvo lugar la ceremonia durante la cual Enrique de Luxemburgo abdicó en favor de su hijo Guillermo. Así que, ahora hay flamantes grandes duques en el país europeo. ¡Pasá y mirá las postales de Guillermo y Stephanie en tan importante e histórica ocasión!
Por ABC Color
03 de octubre de 2025 - 10:40
Tras 25 años de reinado, Enrique de Luxemburgo abdicó hoy 3 de octubre. Su hijo Guillermo lo sucede como Gran Duque de Luxemburgo, quien junto su esposa Stephanie, nueva Gran Duquesa, ya están sentados en sus tronos.
La ceremonia de juramento del Gran Duque de Luxemburgo, Guillermo, tuvo lugar en la Cámara de Diputados de Luxemburgo.
Los reyes de Holanda, Máxima y Guillermo Alejandro, junto a su hija, la princesa Amalia, firmaron como testigos de la abdicación. Además estuvieron presentes el rey Felipe de Bélgica, la reina Matilde y la princesa Isabel.