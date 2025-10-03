Gente

Guillermo y Stephanie ya son grandes duques de Luxemburgo

Hoy tuvo lugar la ceremonia durante la cual Enrique de Luxemburgo abdicó en favor de su hijo Guillermo. Así que, ahora hay flamantes grandes duques en el país europeo. ¡Pasá y mirá las postales de Guillermo y Stephanie en tan importante e histórica ocasión!

Por ABC Color
03 de octubre de 2025 - 10:40
Stephanie, Gran Duquesa de Luxemburgo, y Guillermo, Gran Duque de Luxemburgo, durante la ceremonia de juramento en la Cámara de Diputados de Luxemburgo. (EFE/ Olivier Hoslet)
Tras 25 años de reinado, Enrique de Luxemburgo abdicó hoy 3 de octubre. Su hijo Guillermo lo sucede como Gran Duque de Luxemburgo, quien junto su esposa Stephanie, nueva Gran Duquesa, ya están sentados en sus tronos.

Guillermo, Gran Duque de Luxemburgo, y Estefanía, Gran Duquesa de Luxemburgo, sostienen a sus hijos Carlos y Francisco mientras saludan desde el balcón del Palacio Gran Ducal. (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)
La ceremonia de juramento del Gran Duque de Luxemburgo, Guillermo, tuvo lugar en la Cámara de Diputados de Luxemburgo.

Los reyes de Holanda, Máxima y Guillermo Alejandro, junto a su hija, la princesa Amalia, firmaron como testigos de la abdicación. Además estuvieron presentes el rey Felipe de Bélgica, la reina Matilde y la princesa Isabel.

La princesa de Orange, Catalina Amalia; María Teresa, Gran Duquesa de Luxemburgo; el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, Enrique, Gran Duque de Luxemburgo, y la reina Máxima de los Países Bajos llegando a la ceremonia de abdicación del Gran Duque de Luxemburgo, Enrique, en el Palacio Gran Ducal. (EFE/EPA/OLIVIER HOSLET)
Tras la asunción del nuevo Gran Duque de Luxemburgo esta noche habrá una cena de gala en el Palacio Gran Ducal.

El rey Felipe de Bélgica, la reina Matilde y la princesa Isabel saludan desde el balcón del Palacio Gran Ducal después de asistir a la juramentación del Gran Duque Jefe de Estado y Duquesa de Luxemburgo. (NICOLAS TUCAT / AFP)
