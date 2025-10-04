Neymar celebra la vida de su “princesa Mavie”

Neymar celebró la vida de Mavie, la pequeña que nació en octubre de 2023 para convertirse en su primera hija. “Fiesta de la princesa Mavie”, escribió el feliz papá en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de la reunión infantil.

Por su parte, la orgullosa mamá Bruna Biancardi expresó en la misma red social que Neymar: “¡Qué hermosa fiesta! Qué día tan especial... ¡Has traído aún más luz a nuestras vidas! Dios te bendiga siempre ¡Te queremos tanto!“.

Neymar tiene cuatro hijos, pues además de Mavie es padre del adolescente Davi Lucca (13), nacido de su relación con Carolina Dantas; Helena (1), la niña que llegó tras su romance con Amanda Kimberlly, y la tierna Mel (3 meses), la su segunda niña con Bruna Biancardi.