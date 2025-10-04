Gente

Neymar celebra la vida de su “princesa Mavie”

El famoso futbolista brasileño Neymar y la modelo Bruna Biancardi organizaron una fiesta infantil para celebrar los dos años de su hija Mavie. Los orgullosos papis compartieron en las redes imágenes del lindo festejo. ¡Adelante!

Por ABC Color
04 de octubre de 2025 - 08:00
La cumpleañera Mavie con sus papis Neymar y Bruna Biancardi, y su hermanita Mel.
Neymar celebró la vida de Mavie, la pequeña que nació en octubre de 2023 para convertirse en su primera hija. “Fiesta de la princesa Mavie”, escribió el feliz papá en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes de la reunión infantil.

Mavie, tierna hija de Neymar que ya cumplió dos añitos de vida. (Instagram/Neymar)
Mavie a punto de apagar la velita rodeada del amor de su familia. (Instagram/Bruna Biancardi)
Por su parte, la orgullosa mamá Bruna Biancardi expresó en la misma red social que Neymar: “¡Qué hermosa fiesta! Qué día tan especial... ¡Has traído aún más luz a nuestras vidas! Dios te bendiga siempre ¡Te queremos tanto!“.

Mavie y papá Neymar se divirtieron muchísimo en la fiesta de cumpleaños. (Instagram/Bruna Biancardi)
Neymar tiene cuatro hijos, pues además de Mavie es padre del adolescente Davi Lucca (13), nacido de su relación con Carolina Dantas; Helena (1), la niña que llegó tras su romance con Amanda Kimberlly, y la tierna Mel (3 meses), la su segunda niña con Bruna Biancardi.

