Adela Mercado está feliz con la llegada de su primer nieto varón

Piero Lionel Fernández Vera convirtió a Adela Mercado en abuela de un varoncito. El bebé que nació el 25 de setiembre, con 3.504 gramos y 51 centímetros, es hijo de Cristian Fernández Mercado y Luján Vera.

Lea más: Adela Mercado cumplió 60, ¡te mostramos las fotos de su fiesta!

“Y llegó el esperado bebé de la familia. ¡Piero ya está en medio nuestro! Estamos más que bendecidos por Dios y la Virgencita. Felicidades a los amados papis”, expresó Adela Mercado en su cuenta de Instagram, al anunciar feliz hace unos días la llegada de su primer nieto varón.

Lea más: Adela Mercado llegó a España para mimar a su hija Fátima Fernández

Luego, en otro posteo Adela Mercado contó que está enamorada de su nieto. “¡Una semana ya y nos vuelve loca de amor! Ven cuando te dicen, no dejes que llegue a la casa cualquiera que pueda ojearlo. Si fuera real, de tanto mirarlo y admirarlo, mi nietito Piero Lionel tendría más que eso. Amor de mi vida", destacó la conductora.

Adela Mercado con la llegada de Piero Lionel ya suma tres nietos, pues también es abuela de Fiorella Alhelí y Antonella Sofía, las niñas de su hija Vane Fernández Mercado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy