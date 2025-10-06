La concejal asuncena Fiorella Forestieri presentó a su novio

Fiorella María Forestieri Alvarenga, concejal de Asunción, ayer domingo sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una imagen junto al productor audiovisual Alejandro Houston V.

La concejal del Partido Liberal Radial Auténtico compartió en sus cuentas de Instagram y Facebook la fotografía donde se la ve muy sonriente junto al caballero. Y solo escribió “Con él”, el textito fue acompañado de un emoji de corazón blanco y, por supuesto, arrobó al productor audiovisual Alejandro Houston V.

Fiorella Forestieri estuvo casada durante 15 años con el político liberal Salym Buzarquis, de quien se divorció hace más de dos años. Frutos de esa unión matrimonial nacieron tres niñas.

A finales de 2024, el senador Salyn Buzarquis dio nuevamente el “sí, quiero”, se casó con Yeny Lorena Cardozo. Y ahora, su exesposa Fiorella Forestieri presentó oficialmente a su novio Alejandro Houston V.

