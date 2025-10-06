Gente

Vivian Benítez, Miss Paraguay 1991, dio el “sí, quiero”

La eterna Miss Paraguay, Vivian Benítez Brizuela, el fin de semana dio el “sí, quiero” a Federico Robinson. La ceremonia nupcial, que reunió a familiares y amigos íntimos de la pareja, tuvo lugar en un hotel asunceno.

Por ABC Color
06 de octubre de 2025 - 09:30
Vivian Benítez y Federico Robinson ya son marido y mujer.
Vivian Benítez y Federico Robinson ya son marido y mujer.Instagram/Mario Ferreiro

La Miss Paraguay 1991 Vivian Benítez Brizuela (55) y el empresario ganadero Federico Robinson (67) unieron sus vidas en matrimonio ante la ley civil, en una emotiva ceremonia realizada en un coqueto hotel capitalino.

La exreina de belleza llegó a la ceremonia de brazos de sus hijos Virginia y Antonio Dos Santos. (Captura de la historia de Instagram de Vivian Benítez)
La exreina de belleza llegó a la ceremonia acompañada de sus hijos Virginia y Antonio Dos Santos. (Captura de la historia de Instagram de Vivian Benítez)

La siempre bella Vivian Benítez llegó a la boda muy bien acompañada de sus hijos Virginia y Antonio Dos Santos, quienes entregaron a su madre a Federico Robinson ante el juez para luego dar inicio a la ceremonia nupcial.

Lea más: Vivian Benítez y Jazmín Pazos disfrutan del verano en Punta del Este

¡Los novios más felices! Vivian Benítez y Federico Robinson. (Captura de la historia de Instagram de Vivian Benítez)
¡Los novios más felices! Vivian Benítez y Federico Robinson. (Captura de la historia de Instagram de Vivian Benítez)

Familiares y amigos de la pareja formada por Vivian Benítez y Federico Robinson fueron testigos de la unión. Entre ellos estuvieron Paola Hermann, Paolo Delippe, Ana Victoria Schaerer, Jazmín Pazos y su esposo Daniel Franco.

Paola Hermann, Jazmín Pazos, Ana Victoria Schaerer y otra amiga de la novia Vivian Benítez. (Instagram/Jazmín Pazos)
Paola Hermann, Jazmín Pazos, Ana Victoria Schaerer y otra amiga de la novia Vivian Benítez. (Instagram/Jazmín Pazos)

Lea más: Vivian Benítez disfruta de la primavera en Berlín

Mario Ferreiro fue el encargado de hacer bailar a los invitados a la boda de Vivian Benítez y Federico Robinson. (Instagram/Mario Ferreiro)
Mario Ferreiro fue el encargado de hacer bailar a los invitados a la boda de Vivian Benítez y Federico Robinson. (Instagram/Mario Ferreiro)

La fiesta de boda estuvo animada por Mario Ferreiro, amigo personal de la novia Vivian Benítez. Así que, los invitados bailaron al ritmo de una muy buena selección de temas retro de la mano del exintendente de Asunción, que llevó todos sus vinilos para sumergir en los 80 y 90 a todos los asistentes a la boda de la Miss Paraguay 1991.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado