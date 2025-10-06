Vivian Benítez, Miss Paraguay 1991, dio el “sí, quiero”

La Miss Paraguay 1991 Vivian Benítez Brizuela (55) y el empresario ganadero Federico Robinson (67) unieron sus vidas en matrimonio ante la ley civil, en una emotiva ceremonia realizada en un coqueto hotel capitalino.

La siempre bella Vivian Benítez llegó a la boda muy bien acompañada de sus hijos Virginia y Antonio Dos Santos, quienes entregaron a su madre a Federico Robinson ante el juez para luego dar inicio a la ceremonia nupcial.

Familiares y amigos de la pareja formada por Vivian Benítez y Federico Robinson fueron testigos de la unión. Entre ellos estuvieron Paola Hermann, Paolo Delippe, Ana Victoria Schaerer, Jazmín Pazos y su esposo Daniel Franco.

La fiesta de boda estuvo animada por Mario Ferreiro, amigo personal de la novia Vivian Benítez. Así que, los invitados bailaron al ritmo de una muy buena selección de temas retro de la mano del exintendente de Asunción, que llevó todos sus vinilos para sumergir en los 80 y 90 a todos los asistentes a la boda de la Miss Paraguay 1991.

