De Heidi Klum a Demi Lovato, la Gala BoF 500 reunió a famosos en París La Gala BoF 500, organizada por The Business of Fashion, reunió a celebridades de diferentes ámbitos en el Hotel Shangri-La de la capital francesa. La cita fue en el marco de la Semana de la Moda de París 2025. Por ABC Color
07 de octubre de 2025 - 08:52
La
Gala BoF 500 celebrada en el marco de la Semana de la Moda de París congregó a una verdadera constelación de estrellas en el Hotel Shangri-La. La cantante estadounidense Demi Lovato llegando a The BoF 500 Gala en el Shangri-La Hotel en París. (Thibaud MORITZ / AFP) Lea más: De Johnny Depp a Charlize Theron, Dior reúne a las celebridades en París La modelo canadiense Coco Rocha, una "Lady in red" a su arribo a The BoF 500 Gala. (Thibaud MORITZ / AFP) El actor Colman Domingo posando a su llegada a The BoF 500 Gala en el Shangri-La Hotel. (Thibaud MORITZ / AFP)
Mucho
glamour, estilo y elegancia se vio al paso de las celebridades de diferentes ámbitos por la alfombra celeste. La socialité e influencer Olivia Palermo tampoco se perdió la gala en el Hotel Shangri-La, en el marco de la Semana de la Moda de París. (Thibaud MORITZ / AFP) Heidi Klum, Demi Lovato, Colman Domingo, Olivia Palermo fueron algunos famosos que asistieron a la cita organizada por Business of Fashion en la capital francesa. La cantante británica Rita Ora fue otra famosa que estuvo presente en The BoF 500 Gala en París. (Thibaud MORITZ / AFP) El cantante surcoreano Joshua Hong, de la banda de chicos 17, posa a su llegada a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La de París. (Thibaud MORITZ / AFP) Rita Ora, Joshua Hong, Charli XCX, Ananya Panday, Freen Serocha y otros famosos tampoco se perdieron la Gala BoF 500 en París. La cantante británica Charli XCX a su arribo al Shangri-La Hotel en París. (Thibaud MORITZ / AFP) La actriz india Ananya Panday llegó de negro a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La de París.(Thibaud MORITZ / AFP) La cantante británica nacida en Tailandia Rebecca Patricia Armstrong, el fundador y director ejecutivo de The Business of Fashion, Imran Amed, y la actriz tailandesa Freen Sarocha Chankimha posan a su llegada a la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La de París. (Thibaud MORITZ / AFP)