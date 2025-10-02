De Johnny Depp a Charlize Theron, Dior reúne a las celebridades en París

El desfile de Dior se desarrolló en el marco de la Semana de la Moda de París, que inició el 29 de setiembre y se extenderá hasta el 7 de octubre.

La cita con los diseños de la afamada casa de moda Dior fue en el Jardín de las Tullerías, un parque ubicado entre el Museo del Louvre y la plaza de la Concordia.

Hasta la capital francesa llegaron celebridades de diferentes ámbitos para ver las creaciones de Dior para su colección Prêt-à-porter femenina Primavera-Verano 2026.

Johnny Depp, Charlize Theron, Jenna Ortega, Anna Wintour y Anya Taylor-Joy asistieron al encuentro con la moda invitados por la afamada firma Dior.

Carla Bruni, Brigitte Macron y Jimin, de la banda de K-pop BTS, tampoco faltaron a la cita con la moda en la capital parisina.