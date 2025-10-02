De Johnny Depp a Charlize Theron, Dior reúne a las celebridades en París
Dior presentó su colección primavera-verano 2026 el tercer día de la Semana de la Moda de París. La cita reunió a varias celebridades en la capital francesa. Johnny Depp, Charlize Theron, Anya Taylor-Joy y Anna Wintour no se perdieron el desfile de la afamada marca.
Por ABC Color
02 de octubre de 2025 - 09:26
El desfile de Dior se desarrolló en el marco de la Semana de la Moda de París, que inició el 29 de setiembre y se extenderá hasta el 7 de octubre.
La cita con los diseños de la afamada casa de moda Dior fue en el Jardín de las Tullerías, un parque ubicado entre el Museo del Louvre y la plaza de la Concordia.