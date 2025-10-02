Gente

De Johnny Depp a Charlize Theron, Dior reúne a las celebridades en París

Dior presentó su colección primavera-verano 2026 el tercer día de la Semana de la Moda de París. La cita reunió a varias celebridades en la capital francesa. Johnny Depp, Charlize Theron, Anya Taylor-Joy y Anna Wintour no se perdieron el desfile de la afamada marca.

Por ABC Color
02 de octubre de 2025 - 09:26
Johnny Depp llegando a la presentación de la colección Prêt-à-porter femenina Primavera-Verano 2026 de Dior. (Anna KURTH / AFP)
El desfile de Dior se desarrolló en el marco de la Semana de la Moda de París, que inició el 29 de setiembre y se extenderá hasta el 7 de octubre.

La actriz Anya Taylor-Joy arribó así de diosa al desfile de Dior en París. (Anna KURTH / AFP)
La cita con los diseños de la afamada casa de moda Dior fue en el Jardín de las Tullerías, un parque ubicado entre el Museo del Louvre y la plaza de la Concordia.

Anna Wintour, infaltable en los desfiles de Dior. (Anna KURTH / AFP)
Carla Bruni llegando a la presentación de la nueva colección de Dior en París. (JULIEN DE ROSA / AFP)
Hasta la capital francesa llegaron celebridades de diferentes ámbitos para ver las creaciones de Dior para su colección Prêt-à-porter femenina Primavera-Verano 2026.

La actriz Jenna Ortega tampoco se perdió el desfile Spring-Summer 2026 de Dior en el Paris Fashion Week. (Anna KURTH / AFP)
Johnny Depp, Charlize Theron, Jenna Ortega, Anna Wintour y Anya Taylor-Joy asistieron al encuentro con la moda invitados por la afamada firma Dior.

La primera dama de Francia, Brigitte Macron, estuvo en primera fila en el desfile de Dior Spring-Summer 2026. (JULIEN DE ROSA / AFP)
La actriz Charlize Theron también marcó presencia en el desfile de Dior en París. (Anna KURTH / AFP)
Carla Bruni, Brigitte Macron y Jimin, de la banda de K-pop BTS, tampoco faltaron a la cita con la moda en la capital parisina.

El surcoreano Jimin, de la banda de K-pop BTS y embajador global de Dior, saluda a sus fans al llegar a la presentación de las creaciones de Dior para la colección de prêt-à-porter femenina primavera-verano 2026. (Anna KURTH / AFP)
