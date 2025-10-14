Nelson Haedo, feliz porque sigue sumando euros para su iniciativa solidaria en Caaguazú

“Anoche tuvimos nuestro Evento de Charity Night (Noche de caridad) para nuestro Proyecto Ikatu, una unión de fuerzas de las Fundaciones Nelson y Martyna Haedo Valdez y Florian Wellmann Stiftung para la construcción de un Campus (escuela, talleres, escuelas de fútbol e intercambio de alumnos con Alemania) en la Ciudad de Caaguazú”, comenzó contando orgulloso y feliz Nelson Haedo Valdez en su cuenta de Instagram.

“Gracias a Dios pudimos recaudar 124.000 Euros. Gracias a todos los que nos apoyan. Queda mucho trabajo todavía pero juntos podemos, ikatu”, destacó el Nelson Haedo desde la lejana Alemania, donde reside con su esposa Tynka y sus hijos Samuel, Noemí y Leonie.

Recordemos que el León Guaraní a través de su fundación Nelson y Martyna Haedo Valdez lleva adelante un proyecto social y educativo que beneficia a los niños de su natal San Joaquín.