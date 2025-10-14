Gente

Nelson Haedo, feliz porque sigue sumando euros para su iniciativa solidaria en Caaguazú

El exfutbolista Nelson Haedo Valdez sigue trabajando a favor de los niños más vulnerables de su pueblo natal San Joaquín. Así, en una reciente noche solidaria en Alemania recaudó 124.000 euros para la construcción de un campus escolar en Caaguazú.

14 de octubre de 2025 - 08:28
Nelson Haedo Valdez contó feliz que en la cena solidaria se juntó la suma de 124.000 euros.
Nelson Haedo Valdez contó feliz que en la cena solidaria se juntó la suma de 124.000 euros.Instagram/Nelson Haedo Valdez

“Anoche tuvimos nuestro Evento de Charity Night (Noche de caridad) para nuestro Proyecto Ikatu, una unión de fuerzas de las Fundaciones Nelson y Martyna Haedo Valdez y Florian Wellmann Stiftung para la construcción de un Campus (escuela, talleres, escuelas de fútbol e intercambio de alumnos con Alemania) en la Ciudad de Caaguazú”, comenzó contando orgulloso y feliz Nelson Haedo Valdez en su cuenta de Instagram.

Nelson Haedo Valdez (Instagram/Nelson Haedo Valdez)
Nelson Haedo Valdez junto a unos amigos solidarios. (Instagram/Nelson Haedo Valdez)

“Gracias a Dios pudimos recaudar 124.000 Euros. Gracias a todos los que nos apoyan. Queda mucho trabajo todavía pero juntos podemos, ikatu”, destacó el Nelson Haedo desde la lejana Alemania, donde reside con su esposa Tynka y sus hijos Samuel, Noemí y Leonie.

Nelson y Tynka Haedo Valdez con sus hijos Samuel, Noemí y Leonie visitaron su fundación en San Joaquín.
El León Guaraní y su esposa posan con sus hijos Samuel, Noemí y Leonie en una visita a la Fundación Nelson y Martyna Haedo Valdez fundación en San Joaquín.

Recordemos que el León Guaraní a través de su fundación Nelson y Martyna Haedo Valdez lleva adelante un proyecto social y educativo que beneficia a los niños de su natal San Joaquín.

