Laura Pausini recibirá hoy el Premio Billboard Ícono

Laura Pausini está a solo horas de recibir el Premio Billboard Ícono, un reconocimiento a la gran trayectoria de la artista italiana que desde hace más de tres décadas conquista a los latinos y al mundo con sus canciones.

Lea más: De Laura Pausini a Valeria Mazza, las celebridades se despiden de Armani

Pero además de ser galardonada en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, la superestrella italiana Laura Pausini también deleitará al público con sus icónicos temas en la noche de gala que se desarrollará en el James L. Knight Center de Miami.

Lea más: La hija de Laura Pausini cumplió 12. Leé el tierno mensaje de la orgullosa mamá

La velada de los Billboard Latinos será más que especial para Laura Pausini y también para sus fans, porque la italiana interpretará por primera vez en vivo su nueva versión del tema “Mi historia entre tus dedos”.