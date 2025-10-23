Gente

Laura Pausini recibirá hoy el Premio Billboard Ícono

La cantante italiana Laura Pausini, quien tiene una legión de seguidores en nuestro país, será reconocida esta noche con el premio Ícono en el marco de los Billboard de la Música Latina. La gala será transmitida por Telemundo.

Por ABC Color
23 de octubre de 2025 - 08:40
La artista italiana Laura Pausini acompañada de su esposo, el guitarrista Paolo Carta, canta durante el segundo día de la Semana de la Música Latina de Billboard.
Laura Pausini está a solo horas de recibir el Premio Billboard Ícono, un reconocimiento a la gran trayectoria de la artista italiana que desde hace más de tres décadas conquista a los latinos y al mundo con sus canciones.

Laura Pausini además de recibir el galardón Ícono, esta noche cantará durante los Premios Billboard Latinos 2025. (EFE/ Raúl Caro)
Pero además de ser galardonada en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, la superestrella italiana Laura Pausini también deleitará al público con sus icónicos temas en la noche de gala que se desarrollará en el James L. Knight Center de Miami.

Laura Pausini habla junto a la directora ejecutiva para contenido y programación latina de la revista Billboard, Leila Cobo durante el segundo día de la Semana de la Música Latina de Billboard, en el teatro The Fillmore de Miami Beach (Estados Unidos). (EFE/ Pedro Pablo Cortés)
Laura Pausini habla junto a la directora ejecutiva para contenido y programación latina de la revista Billboard, Leila Cobo durante el segundo día de la Semana de la Música Latina de Billboard, en el teatro The Fillmore de Miami Beach (Estados Unidos). (EFE/ Pedro Pablo Cortés)

La velada de los Billboard Latinos será más que especial para Laura Pausini y también para sus fans, porque la italiana interpretará por primera vez en vivo su nueva versión del tema “Mi historia entre tus dedos”.