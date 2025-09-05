De Laura Pausini a Valeria Mazza, las celebridades se despiden de Armani

La partida de Giorgio Armani a los 91 años generó revuelo a nivel mundial y las celebridades utilizaron las redes sociales para despedirse del emblemático diseñador italiano que marcó sus vidas.

“Ha sido un honor conocer a un rey. Lo que me has enseñado y regalado es un valor añadido invaluable en este desastre. Buen viaje querido George. Con amor infinito, Laura”, expresó la cantante italiana Laura Pausini.

“Hasta siempre Giorgio, serás recordado por tu estilo, por tus diseños, dejas un sello imborrable en la moda. Yo te despido con un Grazie porque me elegiste, aprendí mucho de tu clase, tu elegancia y tu simpatía”, expresó la modelo argentina Valeria Mazza al tiempo de destacar: “Me hiciste crecer como modelo pero también como persona y profesional. En mi memoria quedarán por siempre cada desfile, cada sonrisa tuya y con el gran amor que hiciste mi vestido de boda”.

“Un verdadero amigo. Una leyenda”, escribió la icónica actriz Julia Roberts junto a una postal donde se la ve con el fallecido Giorgio Armani.

“Con el corazón roto al enterarme del fallecimiento de una leyenda, Giorgio Armani. Un verdadero maestro de su arte”, señaló la supermodelo Cindy Crawford al decir adiós al gran diseñador italiano.

La supermodelo alemana Claudia Schiffer también escribió unas emotivas líneas para despedirse de Armani. “Es tan triste saber de la pérdida de una verdadera leyenda. Giorgio Armani fue más que un visionario. Era un maestro de la elegancia. Llevaré su legado conmigo y me sentiré privilegiado de haber trabajado con él. Descansa en paz, Giorgio”, expresó Schiffer.

La princesa Charlene de Mónaco también se mostró conmovida por la muerte de Armani. “Con gran tristeza, el Príncipe y yo nos enteramos del fallecimiento de Giorgio Armani. Fue una figura emblemática en el mundo de la moda y creó y marcó tendencias que han influido en generaciones. Entre la variedad de sus obras, también se encontraba mi vestido de novia de julio de 2011. Su obra y sus logros lo sobrevivirán y seguirán presentes en el futuro”, se puede leer en la publicación de la esposa del príncipe Alberto II de Mónaco.