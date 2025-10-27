Gente

¡Mirá el nuevo look de Sydney Sweeney!

La actriz Sydney Sweeney estrenó look en Hollywood. ¡Sí! En la premier de “Christy” durante el AFI Fest la bella actriz apareció con un nuevo corte de pelo que le queda fantástico. ¡Pasá y fijate!

Por ABC Color
27 de octubre de 2025 - 15:14
¡Divina! Sydney Sweeney llegando a la premier de "Christy" en el TCL Chinese Theatre en Hollywood, California.
¡Divina! Sydney Sweeney llegando a la premier de "Christy" en el TCL Chinese Theatre en Hollywood, California.031308+0000 LISA O'CONNOR

Sydney Sweeney (28) siempre marca tendencia con su estilo y sofisticación. Así, hace unos días sorprendió a todos con su nuevo look en el estreno de Christy en el marco del AFI Fest 2025.

Sydney Sweeney con su nuevo corte de pelo estilo bob en tono rubio y con ondas suaves. (LISA O'CONNOR / AFP)
Sydney Sweeney con su nuevo corte de pelo estilo bob en tono rubio y con ondas suaves. (LISA O'CONNOR / AFP)

Lea más: Sydney Sweeney, una diosa en la premier de Americana

La joven actriz Sydney Sweeney deslumbró a su arribo al TCL Chinese Theatre en Hollywood, California, donde apareció con un corte de pelo estilo bob en tono rubio y con ondas suaves. Su nuevo look lleva la asesoría de su estilista personal Glen Oporeza.

Lea más: Polémica por campaña con Sydney Sweeney: ¿buenos jeans o buenos genes?

Simplemente hermosa, Sydney Sweeney en el estreno de "Christy" durante el AFI FEST 2025 en Hollywood. (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)
Simplemente hermosa, Sydney Sweeney en el estreno de "Christy" durante el AFI FEST 2025 en Hollywood. (Frazer Harrison/Getty Images/AFP)

En su primera aparición con su nuevo corte de pelo, Sydney Sweeney resplandeció con un vestido cuello halter en tono rosa pálido y de estilo romántico que le quedaba pintado.