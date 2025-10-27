¡Mirá el nuevo look de Sydney Sweeney!

Sydney Sweeney (28) siempre marca tendencia con su estilo y sofisticación. Así, hace unos días sorprendió a todos con su nuevo look en el estreno de Christy en el marco del AFI Fest 2025.

La joven actriz Sydney Sweeney deslumbró a su arribo al TCL Chinese Theatre en Hollywood, California, donde apareció con un corte de pelo estilo bob en tono rubio y con ondas suaves. Su nuevo look lleva la asesoría de su estilista personal Glen Oporeza.

En su primera aparición con su nuevo corte de pelo, Sydney Sweeney resplandeció con un vestido cuello halter en tono rosa pálido y de estilo romántico que le quedaba pintado.