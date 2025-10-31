¡Dove Cameron y Damiano David están comprometidos!

La actriz y cantante Cameron Dove, de 29 años, se comprometió con el músico Damiano David de 26. Aunque los novios aún no hicieron un anuncio oficial, medios internacionales aseguran que pronto sonarán campanas de boda.

“Los dos mejores años de mi vida. Me emociono hasta las lágrimas al menos una vez por semana porque la vida se ha vuelto tan hermosa contigo en ella. Te amo de una manera que ninguna palabra podría expresar, pero nunca dejaré de intentarlo”, escribió Dove Cameron hace unas semanas en el cumpleaños de su amor Damiano David.

Dove Cameron y Damiano David se conocieron en los MTV Video Music Awards 2022, un año después volvieron a encontrarse en la misma premiación y fue ahí cuando el líder de la banda italiana Maneskin invitó a Dove a un show de su agrupación en Nueva York. Así comenzó la historia de amor que ya lleva dos años y en breve sus protagonistas se jurarán amor eterno.