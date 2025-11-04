Andrea Quattrocchi celebró el cuarto cumpleaños de Bruno

El 1 de noviembre de 2021, a las 23.11, llegó al mundo Bruno, el esperado hijo de Andrea Quattrocchi y Darío López. Aquel bebé ya es todo un hombrecito y el fin de semana cumplió 4 años de vida para la felicidad de su familia.

Lea más: ¡Mirá las postales de Andrea Quattrocchi y su familia esperando felices la Navidad!

"4 años del regalo más lindo de la vida. Y pensar que yo antes de vos pensaba que era feliz... la verdad es que no sabía nada. Te amo mi Bruni“, escribió emocionada mamá Andrea Quattrocchi en su cuenta de Instagram, donde compartió postales de la fiestita de cumple de su niño mayor.

Lea más: Andrea Quattrocchi celebra la llegada de su segundo hijo

Andrea Quattrocchi y Darío López unieron sus vidas en matrimonio el 4 de mayo de 2019 tras cuatro años de noviazgo. Así que, la pareja ya lleva junta una década y ve crecer feliz a sus pequeños Bruno (4) y Mauro (2).