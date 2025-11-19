Miss Universo 2025: ¿Cuándo es y dónde ver la gala?

Mañana viernes 21 de noviembre se llevará a cabo la edición N°74 de Miss Universo en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Más de 100 representantes internacionales competirán por la corona que actualmente ostenta Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024.
Serán más de 119 mujeres las que competirán por el premio, pero solo una recibirá los galardones, la corona de la organización y el título de Miss Universo durante un año.
Cuándo y dónde se transmitirá Miss Universo 2025
El certamen se podrá ver de forma online a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo 2025. Desde esta plataforma digital, disponible en Paraguay y otros países de la región, el público podrá seguir cada momento de la competencia en vivo y sin restricciones geográficas.
La transmisión se realizará en el idioma original del evento, inglés; sin embargo, la aplicación ofrecerá subtítulos en español.
Novedades históricas en Miss Universo 2025
Este año marca un hito en la historia del concurso con la participación por primera vez de Palestina, Arabia Saudita y Mozambique.
Además, varios países regresarán a la competencia después de varias ediciones ausentes, incluyendo a: Azerbaiyán, Eslovenia, Ghana, Haití, Irak, Kosovo, Panamá y Sudáfrica.
Formato de la competencia
En cuanto al formato, la MUO mantendrá la misma dinámica que en 2024 para elegir a las semifinalistas:
- 25 participantes elegidas por el jurado en la instancia preliminar.
- Cuatro candidatas seleccionadas por región.
- Una elegida por el voto del público.
Esto suma un total de 30 semifinalistas.
El panel de jurados
Las candidatas que compiten por el título de Miss Universo serán evaluadas por un panel de cuatro jurados. Este año, el jurado estará integrado por:
- Omar Harfouch: compositor y emprendedor franco-libanés.
- Romero Britto: artista y escultor brasileño.
- Andrea Meza: Miss Universo 2020 de México.
- Sharon Fonseca: modelo, actriz y emprendedora venezolana.
Quiénes participan por el premio Miss Universo 2025
Serán más de 119 las mujeres concursantes que competirán por este premio. A continuación, algunas de las que participarán este año:
- Albania – Flavia Harizaj
- Angola – Maria Cunha
- Argentina – Aldana Masset
- Armenia – Peggy Garabekian
- Aruba – Hannah Arends
- Australia – Lexie Brant
- Bahamas – Maliqué Bowe
- Bangladesh – Tangia Methila
- Belarus – Alena Kucheruk
- Belgium – Karen Jansen
- Belize – Isabella Zabaneh
- Bolivia – Yessica Hausermann
- Bonaire – Nicole Peiliker
- Botswana – Lillian Andries
- Brazil – Gabriela Lacerda
- British Virgin Islands – Olivia Freeman
- Bulgaria – Gaby Guha
- Cambodia – Nearysocheata Thai
- Cameroon – Josiane Golonga
- Canada – Jaime VandenBerg
- Cayman Islands – Tahiti Seymour
- Chile – Inna Moll
- China – Zhao Na
- Colombia – Vanessa Pulgarín
- Costa Rica – Mahyla Roth
- Côte d’Ivoire – Olivia Yacé
- Croatia – Laura Gnjatović
- Cuba – Lina Luaces
- Curaçao – Camille Thomas
- Czech Republic – Michaela Tomanová
- DR Congo – Dorcas Dienda
- Denmark – Monique Sonne
- Dominican Republic – Jennifer Ventura
- Ecuador – Nadia Mejía
- Egypt – Sabrina Maged
- El Salvador – Giulia Zanoni
- Equatorial Guinea – Carmen Obama
- Estonia – Brigitta Schaback
- Finland – Sarah Dzafce
- France – Ève Gilles
- Germany – Diana Fast
- Ghana – Andromeda Peters
- Great Britain – Danielle Latimer
- Greece – Mary Chatzipavlou
- Guadeloupe – Ophély Mézino
- Guatemala – Raschel Paz
- Guinea – Tiguidanké Bérété
- Guyana – Chandini Baljor
- Haití – Melissa Queenie Sapini
- Honduras – Alejandra Fuentes
- Hong Kong – Lizzie Li
- Hungary – Kincső Dezsényi
- Iceland – Helena O’Connor
- India – Manika Vishwakarma
- Indonesia – Sanly Liu
- Iraq – Hanin Al Qoreishy
- Ireland – Aadya Srivastava
- Israel – Melanie Shiraz
- Italy – Lucilla Nori
- Jamaica – Gabrielle Henry
- Japan – Kaori Hashimoto
- Kazakhstan – Dana Almassova
- Kosovo – Dorea Shala
- Kyrgyzstan – Mary Kuvakova
- Laos – Lattana Munvilay
- Latvia – Meldra Rosenberg
- Lebanon – Sarah Bou Jaoude
- Macau – Kris Fong
- Malaysia – Chloe Lim
- Malta – Julia Cluett
- Martinique – Célya Abatucci
- Mauritius – Aurélie Alcindor
- Mayotte – Nourya Aboutoihi
- Mexico – Fátima Bosch
- Moldova – Mariana Ignat
- Myanmar – Myat Yadanar Soe
- Namibia – Johanna Swartbooi
- Nepal – Sanya Adhikari
- Netherlands – Nathalie Mogbelzada
- New Zealand – Abbigail Sturgin
- Nicaragua – Itza Castillo
- Niger – Zoulahatou Amadou
- Nigeria – Basil Onyinyechi
- Norway – Leonora Lysglimt-Rødland
- Pakistan – Roma Riaz
- Palestine – Nadeen Ayoub
- Panama – Mirna Caballini
- Paraguay – Yanina Gómez
- Peru – Karla Bacigalupo
- Philippines – Ahtisa Manalo
- Portugal – Camila Vitorino
- Puerto Rico – Zashely Alicea
- Romania – Catalina Jacob
- Russia – Anastasia Venza
- Rwanda – Solange Keita
- Saint Lucia – Shianne Smith
- Senegal – Camilla Diagne
- Singapore – Annika Sager
- Slovakia – Viktoria Güllová
- Slovenia – Hana Klaut
- South Korea – Soo-yeon Lee
- Spain – Andrea Valero
- Sri Lanka – Lihasha White
- Suriname – Chiara Wijntuin
- Sweden – Daniella Lundqvist
- Switzerland – Naima Acosta
- Tanzania – Naisae Yona
- Thailand – Praveenar Singh
- Trinidad and Tobago – Latifah Morris
- Turkey – Ceren Arslan
- Turks and Caicos Islands – Bereniece Dickenson
- Ukraine – Sofiya Tkachuk
- United Arab Emirates – Mariam Mohamed
- United States Virgin Islands – Britanny Robinson
- United States - Audrey Eckert
- Uruguay – Valeria Baladan
- Venezuela – Stephany Abasali
- Vietnam – Hương Giang Nguyễn
- Zambia – Kunda Mwamulima
- Zimbabwe – Lyshanda Moyas
¿Quién es la candidata paraguaya?
Yani Gómez, Miss Universo Paraguay, participa con su lema enfocado en el conocimiento, la cultura y el servicio. Su formación profesional incluye títulos de abogada, escribana pública y profesora, y posee una maestría en Gestión y Administración de Políticas Culturales y Educativas. Además, se desempeña como docente universitaria y maestra de danza.
Su proyecto social es Ñamoporã Paraguay, una iniciativa que otorga más de 300 becas escolares y apoya a comunidades indígenas con recursos de desarrollo sostenible. Este trabajo ya fue reconocido en Miss Mundo 2025, donde alcanzó el Top 2 en Beauty with a Purpose.
Actualmente, el proyecto de Yani se encuentra en el segundo lugar de las votaciones de Miss Universo. Esta posición ha generado controversia debido a la presunta vinculación de Yani Gómez con James Irvin Healy, quien forma parte del jurado que evalúa el proyecto, lo que sugiere un posible conflicto de intereses.
A pesar de que ni la organización ni la candidata han emitido un comunicado sobre el supuesto romance, Yani Gómez continúa en el certamen, invitando a los internautas a votar por ella.