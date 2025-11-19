Miss Universo 2025: ¿Cuándo es y dónde ver la gala?

Mañana viernes 21 de noviembre se llevará a cabo la edición N°74 de Miss Universo en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Más de 100 representantes internacionales competirán por la corona que actualmente ostenta Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024.

Serán más de 119 mujeres las que competirán por el premio, pero solo una recibirá los galardones, la corona de la organización y el título de Miss Universo durante un año.

Cuándo y dónde se transmitirá Miss Universo 2025

El certamen se podrá ver de forma online a través del canal oficial de YouTube de Miss Universo 2025. Desde esta plataforma digital, disponible en Paraguay y otros países de la región, el público podrá seguir cada momento de la competencia en vivo y sin restricciones geográficas.

La transmisión se realizará en el idioma original del evento, inglés; sin embargo, la aplicación ofrecerá subtítulos en español.

Novedades históricas en Miss Universo 2025

Este año marca un hito en la historia del concurso con la participación por primera vez de Palestina, Arabia Saudita y Mozambique.

Además, varios países regresarán a la competencia después de varias ediciones ausentes, incluyendo a: Azerbaiyán, Eslovenia, Ghana, Haití, Irak, Kosovo, Panamá y Sudáfrica.

Formato de la competencia

En cuanto al formato, la MUO mantendrá la misma dinámica que en 2024 para elegir a las semifinalistas:

25 participantes elegidas por el jurado en la instancia preliminar.

Cuatro candidatas seleccionadas por región.

Una elegida por el voto del público.

Esto suma un total de 30 semifinalistas.

El panel de jurados

Las candidatas que compiten por el título de Miss Universo serán evaluadas por un panel de cuatro jurados. Este año, el jurado estará integrado por:

Omar Harfouch: compositor y emprendedor franco-libanés.

Romero Britto: artista y escultor brasileño.

Andrea Meza: Miss Universo 2020 de México.

Sharon Fonseca: modelo, actriz y emprendedora venezolana.

Quiénes participan por el premio Miss Universo 2025

Serán más de 119 las mujeres concursantes que competirán por este premio. A continuación, algunas de las que participarán este año:

Albania – Flavia Harizaj

Angola – Maria Cunha

Argentina – Aldana Masset

Armenia – Peggy Garabekian

Aruba – Hannah Arends

Australia – Lexie Brant

Bahamas – Maliqué Bowe

Bangladesh – Tangia Methila

Belarus – Alena Kucheruk

Belgium – Karen Jansen

Belize – Isabella Zabaneh

Bolivia – Yessica Hausermann

Bonaire – Nicole Peiliker

Botswana – Lillian Andries

Brazil – Gabriela Lacerda

British Virgin Islands – Olivia Freeman

Bulgaria – Gaby Guha

Cambodia – Nearysocheata Thai

Cameroon – Josiane Golonga

Canada – Jaime VandenBerg

Cayman Islands – Tahiti Seymour

Chile – Inna Moll

China – Zhao Na

Colombia – Vanessa Pulgarín

Costa Rica – Mahyla Roth

Côte d’Ivoire – Olivia Yacé

Croatia – Laura Gnjatović

Cuba – Lina Luaces

Curaçao – Camille Thomas

Czech Republic – Michaela Tomanová

DR Congo – Dorcas Dienda

Denmark – Monique Sonne

Dominican Republic – Jennifer Ventura

Ecuador – Nadia Mejía

Egypt – Sabrina Maged

El Salvador – Giulia Zanoni

Equatorial Guinea – Carmen Obama

Estonia – Brigitta Schaback

Finland – Sarah Dzafce

France – Ève Gilles

Germany – Diana Fast

Ghana – Andromeda Peters

Great Britain – Danielle Latimer

Greece – Mary Chatzipavlou

Guadeloupe – Ophély Mézino

Guatemala – Raschel Paz

Guinea – Tiguidanké Bérété

Guyana – Chandini Baljor

Haití – Melissa Queenie Sapini

Honduras – Alejandra Fuentes

Hong Kong – Lizzie Li

Hungary – Kincső Dezsényi

Iceland – Helena O’Connor

India – Manika Vishwakarma

Indonesia – Sanly Liu

Iraq – Hanin Al Qoreishy

Ireland – Aadya Srivastava

Israel – Melanie Shiraz

Italy – Lucilla Nori

Jamaica – Gabrielle Henry

Japan – Kaori Hashimoto

Kazakhstan – Dana Almassova

Kosovo – Dorea Shala

Kyrgyzstan – Mary Kuvakova

Laos – Lattana Munvilay

Latvia – Meldra Rosenberg

Lebanon – Sarah Bou Jaoude

Macau – Kris Fong

Malaysia – Chloe Lim

Malta – Julia Cluett

Martinique – Célya Abatucci

Mauritius – Aurélie Alcindor

Mayotte – Nourya Aboutoihi

Mexico – Fátima Bosch

Moldova – Mariana Ignat

Myanmar – Myat Yadanar Soe

Namibia – Johanna Swartbooi

Nepal – Sanya Adhikari

Netherlands – Nathalie Mogbelzada

New Zealand – Abbigail Sturgin

Nicaragua – Itza Castillo

Niger – Zoulahatou Amadou

Nigeria – Basil Onyinyechi

Norway – Leonora Lysglimt-Rødland

Pakistan – Roma Riaz

Palestine – Nadeen Ayoub

Panama – Mirna Caballini

Paraguay – Yanina Gómez

Peru – Karla Bacigalupo

Philippines – Ahtisa Manalo

Portugal – Camila Vitorino

Puerto Rico – Zashely Alicea

Romania – Catalina Jacob

Russia – Anastasia Venza

Rwanda – Solange Keita

Saint Lucia – Shianne Smith

Senegal – Camilla Diagne

Singapore – Annika Sager

Slovakia – Viktoria Güllová

Slovenia – Hana Klaut

South Korea – Soo-yeon Lee

Spain – Andrea Valero

Sri Lanka – Lihasha White

Suriname – Chiara Wijntuin

Sweden – Daniella Lundqvist

Switzerland – Naima Acosta

Tanzania – Naisae Yona

Thailand – Praveenar Singh

Trinidad and Tobago – Latifah Morris

Turkey – Ceren Arslan

Turks and Caicos Islands – Bereniece Dickenson

Ukraine – Sofiya Tkachuk

United Arab Emirates – Mariam Mohamed

United States Virgin Islands – Britanny Robinson

United States - Audrey Eckert

Uruguay – Valeria Baladan

Venezuela – Stephany Abasali

Vietnam – Hương Giang Nguyễn

Zambia – Kunda Mwamulima

Zimbabwe – Lyshanda Moyas

¿Quién es la candidata paraguaya?

Yani Gómez, Miss Universo Paraguay, participa con su lema enfocado en el conocimiento, la cultura y el servicio. Su formación profesional incluye títulos de abogada, escribana pública y profesora, y posee una maestría en Gestión y Administración de Políticas Culturales y Educativas. Además, se desempeña como docente universitaria y maestra de danza.

Su proyecto social es Ñamoporã Paraguay, una iniciativa que otorga más de 300 becas escolares y apoya a comunidades indígenas con recursos de desarrollo sostenible. Este trabajo ya fue reconocido en Miss Mundo 2025, donde alcanzó el Top 2 en Beauty with a Purpose.

Actualmente, el proyecto de Yani se encuentra en el segundo lugar de las votaciones de Miss Universo. Esta posición ha generado controversia debido a la presunta vinculación de Yani Gómez con James Irvin Healy, quien forma parte del jurado que evalúa el proyecto, lo que sugiere un posible conflicto de intereses.

A pesar de que ni la organización ni la candidata han emitido un comunicado sobre el supuesto romance, Yani Gómez continúa en el certamen, invitando a los internautas a votar por ella.