Chadwick Boseman recibe una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood

El legado de Chadwick Boseman volvió a iluminar Hollywood con la revelación de su estrella póstuma en el icónico Paseo de la Fama. El actor, que conquistó al mundo encarnando a T’Challa en Pantera Negra, fue recordado por su fuerza, su entrega y su profundo impacto cultural durante una ceremonia cargada de emoción.

Su viuda, Simone Ledward-Boseman, encabezó el homenaje junto al director Ryan Coogler y la actriz Viola Davis, quienes compartieron palabras llenas de cariño y admiración. “Hoy ha sido un día hermoso”, expresó Ledward-Boseman, agradeciendo el reconocimiento a un artista cuya dedicación trascendió la pantalla. “Estamos tan llenos de amor y orgullo por la persona que conocimos y con quien compartimos nuestras vidas”.

Coogler, responsable del universo cinematográfico que catapultó a Boseman a la fama global, evocó su generosidad inquebrantable incluso en los momentos más difíciles. Recordó que, aún consciente de sus límites físicos, el actor continuó entregándose por completo a su arte. Aquella pasión lo llevó a asumir escenas exigentes y largas jornadas mientras filmaban Pantera Negra, la película que lo convirtió en un símbolo mundial.

Boseman, formado inicialmente en teatro y televisión, dio el salto al cine con interpretaciones poderosas antes de convertirse en el rey de Wakanda. Tras debutar como T’Challa en Capitán América: Civil War (2016), consolidó su estatus con Pantera Negra (2018), obra emblemática con la que se transformó en el primer actor negro en liderar una superproducción del Universo Marvel. Su muerte en 2020, a los 43 años, a causa de un cáncer de colon, dejó un vacío enorme en la industria.

La ceremonia también reunió a figuras como Bob Iger, Michael B. Jordan y los hermanos Kevin y Derrick Boseman, quienes rindieron tributo al hombre detrás del ícono. Para Viola Davis, su talento iba más allá de la pantalla: era un compañero excepcional, comprometido y generoso. Su estrella en el Paseo de la Fama queda ahora como un recordatorio eterno de su arte, su espíritu y su impacto en millones de espectadores alrededor del mundo.