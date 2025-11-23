Icardi habló sobre su ausencia y el reencuentro con sus hijas tras su regreso a Turquía

Consultado sobre su rendimiento, Icardi explicó: “Después de un parón es difícil volver y mantener el ritmo de partido cada tres días. Volví antes de una lesión muy grave. Me siento muy bien físicamente, me siento bien con el equipo, me entreno cada día de la mejor manera”.

El jugador también se refirió al permiso que recibió del club para viajar a la Argentina. “Se habló mucho de este parón, que estuve en Argentina. Tenía un permiso del club para poder estar con mis hijas, que hacía cinco meses que no veía”, afirmó, aclarando que su estadía en Buenos Aires estaba autorizada por la institución.

Lea más: China Suárez reveló detalles inéditos de su encuentro con Mauro Icardi en París

Icardi fue consultado sobre los cuestionamientos de hinchas y medios debido a su ausencia prolongada. Al respecto, sostuvo: “Entiendo que se hable mucho de mí, pero dejo que hablen todos los periodistas y quienes comentan en redes. Mi trabajo en Galatasaray siempre lo cumplo, soy un profesional”.

En el cierre, el delantero evitó ampliar sobre cuestiones personales y remarcó que sus respuestas se dan dentro del campo de juego: “No tengo que darle explicaciones a nadie. Las explicaciones las doy en el campo. Tengo 102 partidos y alrededor de 70 goles en Galatasaray. No creo que necesite hablar de temas extrafutbolísticos”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante la conferencia, Icardi no hizo referencias directas a su vida privada ni a las situaciones mediáticas que generaron atención en las últimas semanas. Su intervención se mantuvo centrada en su desempeño y en su vínculo contractual y deportivo con el club turco.