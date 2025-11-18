China Suárez reveló detalles inéditos de su encuentro con Mauro Icardi en París.

Durante la conversación, China Suárez compartió cómo fue su primera y única cita presencial con el futbolista argentino en la capital francesa. Según relató la actriz, llegó antes que Icardi al hotel reservado y experimentó un gran nerviosismo previo al encuentro: “Tenía unos nervios… pensé el outfit, me fui muy simple: sin maquillaje, zapatillas, tenía un pantalón ancho negro y una camiseta blanca. Dije, si no le gusto así, ya está”, confesó con humor.

Al recordar el momento en que vio a Icardi, la actriz señaló que se sorprendió por su altura y presencia, y admitió que fue él quien la besó primero: “Se me aflojaron las piernas. Me robó un beso”.

La pregunta directa de Moria Casán

Moria Casán, fiel a su estilo frontal, le preguntó a la actriz si había mantenido relaciones íntimas con Icardi durante esa primera noche. China Suárez lo negó, enfatizando que se trató de un encuentro “mucho más romántico de lo que por ahí se imagina la gente”. La artista describió la velada como una noche en la que “se empezó a quedar dormida” mientras miraba a Icardi, sin que llegaran a la intimidad.

Casán sumó: “Yo me imagino amor”, a lo que Suárez respondió reafirmando que fue así: “Fue una conexión muy fuerte, después explotó todo y no hablamos durante tres años”.

Tras aquella noche, el vínculo entre Suárez e Icardi se vio envuelto en un escándalo mediático. Wanda Nara, pareja de Icardi, acusó públicamente a Suárez de haber “arruinado” su familia y la calificó duramente en redes sociales. La actriz relató que, a partir de la explosión mediática, no volvió a hablarse con el futbolista durante tres años. “Fue tremendo, yo soy muy novelera y me lloré todo”, expresó.

El episodio marcó un antes y un después tanto en su vida personal como en la relación con Icardi, quien también fue protagonista de numerosas especulaciones en la prensa de espectáculos.

El trasfondo de una relación fugaz

El encuentro entre China Suárez y Mauro Icardi ocurrió en 2021, en un contexto de viajes y coincidencias en Europa. La actriz viajó desde Madrid hasta París específicamente para el encuentro. Aunque la cita fue breve —menos de 24 horas— y plagada de expectativas públicas, la protagonista de “Casi Ángeles” aclaró que prevaleció el romanticismo sobre cualquier otro tipo de vínculo.

La revelación de estos detalles en el programa de Moria Casán aporta nuevas miradas sobre uno de los episodios más comentados del espectáculo argentino conocido como el Wandagate.