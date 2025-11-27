Alejandra Prayones celebra los 28 años de sus gemelos Iván y Axel

Alejandra Prayones hoy celebra emocionada y feliz la vida de sus gemelos Iván y Axel Cáceres Prayones. Aquellos bebecitos que llegaron al mundo el 27 de noviembre de 1997, hoy ya casi cumplen tres décadas.

“A 28 años de esta ‘doble bendición’, feliz cumple mis amores Iván y Axel. Siempre agradecida y orgullosa de ustedes hijos y hombres de bien”, escribió Alejandra Prayones en su cuenta de Instagram junto a postales que tienen como protagonistas a los gemelos Cáceres Prayones.

Además, la orgullosa mamá Ale Prayones deseó todo lo mejor a sus hijos Iván y Axel Cáceres. “Que sigan cumpliendo sus metas y sueños como lo vienen haciendo”, destacó la recordada exmodelo de American International Model School.

Iván y Axel Cáceres Prayones son los hijos mayores de Alejandra Prayones, quien además es mamá de Maia Alexia.

