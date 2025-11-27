Gente
27 de noviembre de 2025 - 08:17

Alejandra Prayones celebra los 28 años de sus gemelos Iván y Axel

Alejandra Prayones con sus gemelos Iván y Axel. Instagram/Alejandra Prayones

En el hogar de la la recordada exmodelo Alejandra Prayones hay doble celebración. ¿El motivo? Sus gemelos Iván y Axel están de cumpleaños y la orgullosa mamá les dejó un lindo mensaje en las redes. ¡Pasá y leé!

Alejandra Prayones hoy celebra emocionada y feliz la vida de sus gemelos Iván y Axel Cáceres Prayones. Aquellos bebecitos que llegaron al mundo el 27 de noviembre de 1997, hoy ya casi cumplen tres décadas.

¡Pura ternura! Alejandra Prayones con sus peques Iván y Axel hace más de un cuarto de siglo. (Instagram/Alejandra Prayones)

“A 28 años de esta ‘doble bendición’, feliz cumple mis amores Iván y Axel. Siempre agradecida y orgullosa de ustedes hijos y hombres de bien”, escribió Alejandra Prayones en su cuenta de Instagram junto a postales que tienen como protagonistas a los gemelos Cáceres Prayones.

Los cumpleañeros Iván y Axel Cáceres Prayones. (Instagram/Alejandra Prayones)

Además, la orgullosa mamá Ale Prayones deseó todo lo mejor a sus hijos Iván y Axel Cáceres. “Que sigan cumpliendo sus metas y sueños como lo vienen haciendo”, destacó la recordada exmodelo de American International Model School.

Alejandra Prayones con sus hijos Iván, Axel y Maia Cáceres Prayones. (Instagram/Alejandra Prayones)

Iván y Axel Cáceres Prayones son los hijos mayores de Alejandra Prayones, quien además es mamá de Maia Alexia.

