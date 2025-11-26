Ronaldo Dejesús celebró el cumpleaños de “la mejor persona de mi vida”

El hogar del futbolista compatriota Ronaldo Dejesús estuvo de fiesta. Es que la reina de la casa, Celeste Villalba, completó una nueva vuelta al sol hace unos días y el enamorado jugador de Lanús le dedicó unas conmovedoras líneas en las redes.

“Hoy es un gran día, está de cumpleaños la mejor persona de mi vida, la que alegra todos nuestros días con esa sonrisa optimista y que cura todo, la persona más valiente y fuerte que he conocido en mi vida. La que en cualquier situación difícil siempre encuentra la forma de salir adelante”, escribió Ronaldo Dejesús en su cuenta de Instagram.

“Gracias por permitirme ser parte de tu vida, gracias por ser vos sin ningún filtro, por ser una persona tan inspiradora. Te amamos bastante, sos una gran persona, una gran compañera y por sobre todo una maravillosa madre”, destacó Ronaldo Dejesús.

“Soy un afortunado de la vida, es más, somos dos hombrecitos con una mujer maravillosa a nuestro lado. Te amamos bastante”, expresó Ronaldo Dejesús para felicitar a su amada Celeste Villalba, quien recibió su nuevo año de vida con su mejor regalo en brazos, el tierno Mark (2 meses), fruto de su amor con el futbolista paraguayo.

