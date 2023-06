Silvita Romero celebró la vida de David Mussi, su “eterno amor”

La casa de Silvia Romero y David Mussi estuvo de fiesta, es que el médico cumplió un año más de vida y la celebración fue a pura familia.

Rodeado de su esposa y sus hijos Zaira y Amín, David Mussi apagó las velitas de la torta y se mostró feliz por completar una nueva vuelta al sol.

Su esposa Silvita Romero utilizó las redes sociales para dedicarle un romántico mensaje de cumple a David Mussi. “¡Hoy cumple años el amor de mi vida! Y cuando le llamo así no exagero, nos conocimos cuando tenía 19 años, ¡re nenita! ¡Pero a mi corta e inexperta edad pude darme cuenta que él tenía algo diferente y que ya no quería conocer a nadie más, él me iba completar para siempre!”, escribió la enamorada influencer.

Silvia a David: “Tu vida me da vida”

Silvita Romero continuó expresando en el mensaje dedicado al cumpleañero David Mussi: “Y así, hace 9 años te convertiste en mi hogar, en mi descanso, en el abrazo que me saca de encima toda preocupación, en la voz que necesito escuchar cuando estoy medio perdida, en el motivo de agradecimiento de cada oración, mejor amigo, esposo, papá increíble, eterno amor, ¡sos todo esto!”.

“Que Dios que te regale muchos años más a mi lado porque sencillamente tu vida me da vida”, destacó Silvia Romero junto a algunas postales familiares, donde no faltaron las hijas perrunas de los Mussi-Romero: Danna y Mila.