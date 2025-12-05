Gente
07 de diciembre de 2025 - 10:00

Jennifer López, Dakota Johnson, Andie MacDowell y otras diosas brillaron en la red carpet de The Hollywood Reporter

Jennifer López llegó divina a la Gala anual Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Una noche llena de diosas empoderadas se vivió en Beverly Hills, California, durante la gala anual de The Hollywood Reporter que reconoce a las mujeres destacadas en el mundo del espectáculo. J Lo, Dakota Johnson, Andie MacDowell, Sarah Paulson y otras diosas brillaron en la red carpet. ¡Pasá a admirarlas!

Por ABC Color

La gala anual Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter reunió a varias icónicas damas del espectáculo en el Hotel Beverly Hills, en California.

¡De negro! Dakota Johnson en la red carpet del evento The Hollywood Reporter's Annual Women in Entertainment. (Michael Tran / AFP)
Diosas de la talla de Jennifer López, Dakota Johnson, Gwyneth Paltrow estuvieron en la gala que homenajea cada año a las 100 mujeres más poderosas del mundo del espectáculo.

Gwyneth Paltrow optó por un vestido color champán para asistir a los The Hollywood Reporter's Annual Women in Entertainment en Beverly Hills. (Michael Tran / AFP)
En la mágica velada en Hollywood, la actriz y cantante Jennifer López recibió el Premio a la Equidad en el Entretenimiento.

La actriz Andie MacDowell lució una tenida más casual en la alfombra roja de The Hollywood Reporter. (Michael Tran / AFP)
Selma Blair llegó con su perro de compañía a la gala de The Hollywood Reporter's Women in Entertainment. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
Kerry Washington en la red carpet hollywoodense. (Michael Tran / AFP)
Andie MacDowell, Selma Blair, Kerry Washington y Sarah Paulson también brillaron en la alfombra roja de The Hollywood Reporter en Beverly Hills.

Sarah Paulson, quien recientemente recibió su estrella en el Paseo de la Fama, llegó con un sencillo y sentador look a The Hollywood Reporter's annual Women in Entertainment Gala 2025. (Amy Sussman/Getty Images/AFP)
