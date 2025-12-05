Jennifer López, Dakota Johnson, Andie MacDowell y otras diosas brillaron en la red carpet de The Hollywood Reporter
Una noche llena de diosas empoderadas se vivió en Beverly Hills, California, durante la gala anual de The Hollywood Reporter que reconoce a las mujeres destacadas en el mundo del espectáculo. J Lo, Dakota Johnson, Andie MacDowell, Sarah Paulson y otras diosas brillaron en la red carpet. ¡Pasá a admirarlas!
Por ABC Color
La gala anual Mujeres en el Entretenimiento de The Hollywood Reporter reunió a varias icónicas damas del espectáculo en el Hotel Beverly Hills, en California.
Diosas de la talla de Jennifer López, Dakota Johnson, Gwyneth Paltrow estuvieron en la gala que homenajea cada año a las 100 mujeres más poderosas del mundo del espectáculo.
En la mágica velada en Hollywood, la actriz y cantante Jennifer López recibió el Premio a la Equidad en el Entretenimiento.