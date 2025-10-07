Jennifer López y Ben Affleck posaron felices tras su divorcio

La actriz y cantante Jennifer López y Ben Affleck se mostraron juntos, rodeados de otros compañeros de elenco antes de la proyección de “El beso de la mujer araña” en Nueva York.

Ben en todo momento estuvo muy caballeroso con su exesposa JLo, a quien tomó de la cintura mientras posaban para la prensa.

JLo y Ben Affleck se mostraron por primera vez juntos un año después de su separación. La expareja era una de la más queridas de Hollywood y ahora estrena “El beso de la mujer araña”, filme donde López es la protagonista y Affleck el productor.

La expareja Bennifer se llevó todos los flashes de los medios presentes en la premier de “El beso de la mujer araña” en Nueva York. Además, Jennifer López y Ben Affleck hicieron soñar a sus fans de todo el mundo con una reconciliación que hasta ahora esperan.

