De Jennifer López a Tom Cruise, las celebridades en los Governors Awards 2025

La 16.ª edición de los Governors Awards de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tuvo lugar en Los Ángeles, California, EE. UU. el pasado fin de semana.

La cita fue en el Ray Dolby Ballroom en Hollywood y convocó a las celebridades del séptimo arte en una noche mágica, durante la cual Tom Cruise (63) recibió el Óscar Honorífico.

Lea más: La China Suárez en el programa de Pergolini: “Estoy con ganas de vengarme”

Celebridades como Jennifer López, Ariana Grande, Sydney Sweeney llegaron con sus mejores galas, enfundadas en elegantes maxivestidos.

Kate Hudson, Natalie Portman, Emily Blunt y Jennifer Lawrence fueron otras famosas estrellas cinematográficas que se destacaron en la red carpet de los Governors Awards 2025 en Los Ángeles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Ángel Romero celebró el cumpleaños de su esposa: “Te amo para siempre”