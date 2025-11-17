De Jennifer López a Tom Cruise, las celebridades en los Governors Awards 2025
La edición número 16 de los Governors Award se desarrolló en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles. Celebridades como Jennifer López, Tom Cruise, Ariana Grande y Kate Hudson pasaron radiantes por la red carpet hollywoodense. ¡Adelante!
Por ABC Color
La 16.ª edición de los Governors Awards de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tuvo lugar en Los Ángeles, California, EE. UU. el pasado fin de semana.
La cita fue en el Ray Dolby Ballroom en Hollywood y convocó a las celebridades del séptimo arte en una noche mágica, durante la cual Tom Cruise (63) recibió el Óscar Honorífico.