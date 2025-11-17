Gente
17 de noviembre de 2025 - 09:01

De Jennifer López a Tom Cruise, las celebridades en los Governors Awards 2025

La cantante y actriz estadounidense Jennifer López llegó así de espléndida a la 16.ª edición de los Governors Awards de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles.
La edición número 16 de los Governors Award se desarrolló en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles. Celebridades como Jennifer López, Tom Cruise, Ariana Grande y Kate Hudson pasaron radiantes por la red carpet hollywoodense. ¡Adelante!

Por ABC Color

La 16.ª edición de los Governors Awards de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas tuvo lugar en Los Ángeles, California, EE. UU. el pasado fin de semana.

El actor y productor estadounidense Tom Cruise posa feliz con su Premio Óscar Honorífico en el escenario durante la 16ª edición de los Premios Governors en el salón de baile Ray Dolby del Ovation Hollywood en Los Ángeles. (Michael Tran / AFP)
La cita fue en el Ray Dolby Ballroom en Hollywood y convocó a las celebridades del séptimo arte en una noche mágica, durante la cual Tom Cruise (63) recibió el Óscar Honorífico.

¡Diosa! La cantante y actriz Ariana Grande a su llegada a la 16.ª edición de los Governors Awards de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles, California. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
La actriz Sydney Sweeney lució deslumbrante en los Governors Awards 2025 en Los Ángeles, California. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
Celebridades como Jennifer López, Ariana Grande, Sydney Sweeney llegaron con sus mejores galas, enfundadas en elegantes maxivestidos.

¡Radiante! Kate Hudson a su llegada a la noche de gala de los Governors Awards 2025 en Los Ángeles. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
Kate Hudson, Natalie Portman, Emily Blunt y Jennifer Lawrence fueron otras famosas estrellas cinematográficas que se destacaron en la red carpet de los Governors Awards 2025 en Los Ángeles.

Natalie Portman lució un minivestido que se llevó todas las miradas de los presentes en los Governors Awards en el Ray Dolby Ballroom de Hollywood. (VALERIE MACON / AFP)
El actor y luchador profesional estadounidense Dwayne Johnson y la actriz británica Emily Blunt posando juntos en los Governors Awards de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
La actriz Jennifer Lawrence optó por un maxivestido en tono tiza que la hizo lucir muy elegante en los Governors Awards. (EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN)
